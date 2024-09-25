https://ria.ru/20240925/ugledar-1974565427.html

Пушилин рассказал о боях в Угледаре

Пушилин рассказал о боях в Угледаре - РИА Новости, 25.09.2024

Пушилин рассказал о боях в Угледаре

Боевые действия идут уже в самом городе Угледаре в Донецкой Народной Республике, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T11:42

2024-09-25T11:42

2024-09-25T16:33

специальная военная операция на украине

безопасность

угледар

денис пушилин

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Боевые действия идут уже в самом городе Угледаре в Донецкой Народной Республике, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Уже в самом Угледаре мы видим боевые действия, 29-я армия вчера продемонстрировала все это в режиме реального времени", — сказал он.Пушилин отметил, что для республики очень важно освобождение города."Мы ждем, когда наши Вооруженные силы полностью заблокируют все возможности противника доставать (обстрелами. — Прим. ред.)", — уточнил глава ДНР.Он также указал на серьезное продвижение на Угледарском направлении в сторону Курахово.Как рассказал накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна, противник сейчас может использовать только второстепенные дороги. При этом ВСУ пробуют вывести из Угледара свои "самые ударные группы", уточнил Кимаковский.

https://ria.ru/20240925/spetsoperatsiya-1974565243.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240925/ukrainsk-1974542152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, угледар, денис пушилин