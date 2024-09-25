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Пушилин рассказал о боях в Угледаре - РИА Новости, 25.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:42 25.09.2024 (обновлено: 16:33 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/ugledar-1974565427.html
Пушилин рассказал о боях в Угледаре
Пушилин рассказал о боях в Угледаре - РИА Новости, 25.09.2024
Пушилин рассказал о боях в Угледаре
Боевые действия идут уже в самом городе Угледаре в Донецкой Народной Республике, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:42
2024-09-25T16:33
специальная военная операция на украине
безопасность
угледар
денис пушилин
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Боевые действия идут уже в самом городе Угледаре в Донецкой Народной Республике, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".&quot;Уже в самом Угледаре мы видим боевые действия, 29-я армия вчера продемонстрировала все это в режиме реального времени&quot;, — сказал он.Пушилин отметил, что для республики очень важно освобождение города."Мы ждем, когда наши Вооруженные силы полностью заблокируют все возможности противника доставать (обстрелами. — Прим. ред.)", — уточнил глава ДНР.Он также указал на серьезное продвижение на Угледарском направлении в сторону Курахово.Как рассказал накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна, противник сейчас может использовать только второстепенные дороги. При этом ВСУ пробуют вывести из Угледара свои "самые ударные группы", уточнил Кимаковский.
https://ria.ru/20240925/spetsoperatsiya-1974565243.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240925/ukrainsk-1974542152.html
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безопасность, угледар, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Угледар, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о боях в Угледаре

Пушилин: боевые действия идут уже в самом Угледаре

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Боевые действия идут уже в самом городе Угледаре в Донецкой Народной Республике, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
«

"Уже в самом Угледаре мы видим боевые действия, 29-я армия вчера продемонстрировала все это в режиме реального времени", — сказал он.

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Пушилин отметил, что для республики очень важно освобождение города.
"Мы ждем, когда наши Вооруженные силы полностью заблокируют все возможности противника доставать (обстрелами. — Прим. ред.)", — уточнил глава ДНР.
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Он также указал на серьезное продвижение на Угледарском направлении в сторону Курахово.
Как рассказал накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна, противник сейчас может использовать только второстепенные дороги.
При этом ВСУ пробуют вывести из Угледара свои "самые ударные группы", уточнил Кимаковский.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУгледарДенис Пушилин
 
 
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