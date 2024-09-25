https://ria.ru/20240925/ugledar-1974565427.html
Пушилин рассказал о боях в Угледаре
Пушилин рассказал о боях в Угледаре - РИА Новости, 25.09.2024
Пушилин рассказал о боях в Угледаре
Боевые действия идут уже в самом городе Угледаре в Донецкой Народной Республике, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:42
2024-09-25T11:42
2024-09-25T16:33
специальная военная операция на украине
безопасность
угледар
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974397985_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_06e9ff61212d73be5b49fc1b45e82645.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Боевые действия идут уже в самом городе Угледаре в Донецкой Народной Республике, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Уже в самом Угледаре мы видим боевые действия, 29-я армия вчера продемонстрировала все это в режиме реального времени", — сказал он.Пушилин отметил, что для республики очень важно освобождение города."Мы ждем, когда наши Вооруженные силы полностью заблокируют все возможности противника доставать (обстрелами. — Прим. ред.)", — уточнил глава ДНР.Он также указал на серьезное продвижение на Угледарском направлении в сторону Курахово.Как рассказал накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна, противник сейчас может использовать только второстепенные дороги. При этом ВСУ пробуют вывести из Угледара свои "самые ударные группы", уточнил Кимаковский.
https://ria.ru/20240925/spetsoperatsiya-1974565243.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240925/ukrainsk-1974542152.html
угледар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974397985_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_5eceb5e1980e77b2ee49295de456f62a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, угледар, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Угледар, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о боях в Угледаре
Пушилин: боевые действия идут уже в самом Угледаре
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.
Боевые действия идут уже в самом городе Угледаре в Донецкой Народной Республике, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире
"Соловьев Live".
«
"Уже в самом Угледаре мы видим боевые действия, 29-я армия вчера продемонстрировала все это в режиме реального времени", — сказал он.
Пушилин отметил, что для республики очень важно освобождение города.
"Мы ждем, когда наши Вооруженные силы полностью заблокируют все возможности противника доставать (обстрелами. — Прим. ред.)", — уточнил глава ДНР.
Он также указал на серьезное продвижение на Угледарском направлении в сторону Курахово.
Как рассказал накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна, противник сейчас может использовать только второстепенные дороги.
При этом ВСУ пробуют вывести из Угледара свои "самые ударные группы", уточнил Кимаковский.