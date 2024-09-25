https://ria.ru/20240925/udar-1974533301.html

"Хезболла" заявила об ударе по командному пункту "Моссада"

"Хезболла" заявила об ударе по командному пункту "Моссада" - РИА Новости, 25.09.2024

"Хезболла" заявила об ударе по командному пункту "Моссада"

Ливанская "Хезболла" запустила ракету по командному пункту израильской разведки "Моссад" под Тель-Авивом, ответственному за ликвидацию нескольких лидеров... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T08:47

2024-09-25T08:47

2024-09-25T11:47

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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КАИР, 25 сен — РИА Новости. Ливанская "Хезболла" запустила ракету по командному пункту израильской разведки "Моссад" под Тель-Авивом, ответственному за ликвидацию нескольких лидеров движения и взрывы пейджеров в Ливане, сообщило шиитское движение в соцсетях."Ливанское сопротивление в 6:30 утра 25 сентября осуществило запуск ракеты "Кадер-1" по командному пункту "Моссада" под Тель-Авивом, ответственному за ликвидацию членов руководства ("Хезболлы". — Прим. ред.), взрывы пейджеров и раций", — указано в заявлении движения.По данным ливанского телеканала Al-Mayadeen, "Хезболла" впервые применила дальнобойную баллистическую ракету "Кадер-1" иранского производства.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром в среду заявила, что перехватила направлявшуюся из Ливана ракету класса "земля — земля" после сигнала тревоги, прозвучавшего в районе Тель-Авива и Нетании.Корреспондент РИА Новости передавал, что сирены воздушной тревоги впервые с начала нынешней эскалации с ливанским движением "Хезболла" прозвучали во многих городах центра еврейского государства, включая Тель-Авив и Нетанию.В понедельник генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС еврейского государства осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах соседней страны. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых ликвидировали высокопоставленных командиров шиитского движения. Только за минувшие сутки армия отчиталась об ударах по 1,6 тысячи объектов "Хезболлы" в Ливане. Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал движение со Второй ливанской войны 2006 года.В последние дни "Хезболла" увеличила дальность ракетных обстрелов по территории еврейского государства, которая теперь составляет больше 50 километров. Ранее в течение практически года ежедневным обстрелам подвергались в основном приграничные районы на севере Израиля, что привело к эвакуации десятков тысяч жителей северных районов страны.

https://ria.ru/20240924/iran-1974512278.html

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тель-авив, ливан, хезболла, моссад, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024