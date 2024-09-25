Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" заявила об ударе по командному пункту "Моссада" - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:47 25.09.2024 (обновлено: 11:47 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/udar-1974533301.html
"Хезболла" заявила об ударе по командному пункту "Моссада"
"Хезболла" заявила об ударе по командному пункту "Моссада" - РИА Новости, 25.09.2024
"Хезболла" заявила об ударе по командному пункту "Моссада"
Ливанская "Хезболла" запустила ракету по командному пункту израильской разведки "Моссад" под Тель-Авивом, ответственному за ликвидацию нескольких лидеров... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T08:47
2024-09-25T11:47
в мире
тель-авив
ливан
хезболла
моссад
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901503820_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_cfbaa525c5926472a6a5b49da114425d.jpg
КАИР, 25 сен — РИА Новости. Ливанская "Хезболла" запустила ракету по командному пункту израильской разведки "Моссад" под Тель-Авивом, ответственному за ликвидацию нескольких лидеров движения и взрывы пейджеров в Ливане, сообщило шиитское движение в соцсетях.&quot;Ливанское сопротивление в 6:30 утра 25 сентября осуществило запуск ракеты &quot;Кадер-1&quot; по командному пункту &quot;Моссада&quot; под Тель-Авивом, ответственному за ликвидацию членов руководства (&quot;Хезболлы&quot;. — Прим. ред.), взрывы пейджеров и раций&quot;, — указано в заявлении движения.По данным ливанского телеканала Al-Mayadeen, "Хезболла" впервые применила дальнобойную баллистическую ракету "Кадер-1" иранского производства.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром в среду заявила, что перехватила направлявшуюся из Ливана ракету класса "земля — земля" после сигнала тревоги, прозвучавшего в районе Тель-Авива и Нетании.Корреспондент РИА Новости передавал, что сирены воздушной тревоги впервые с начала нынешней эскалации с ливанским движением "Хезболла" прозвучали во многих городах центра еврейского государства, включая Тель-Авив и Нетанию.В понедельник генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС еврейского государства осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах соседней страны. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых ликвидировали высокопоставленных командиров шиитского движения. Только за минувшие сутки армия отчиталась об ударах по 1,6 тысячи объектов "Хезболлы" в Ливане. Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал движение со Второй ливанской войны 2006 года.В последние дни "Хезболла" увеличила дальность ракетных обстрелов по территории еврейского государства, которая теперь составляет больше 50 километров. Ранее в течение практически года ежедневным обстрелам подвергались в основном приграничные районы на севере Израиля, что привело к эвакуации десятков тысяч жителей северных районов страны.
https://ria.ru/20240924/iran-1974512278.html
https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html
https://ria.ru/20240922/podryv-1974093661.html
тель-авив
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901503820_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_61fd74650748a765b695c48e8b18844b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тель-авив, ливан, хезболла, моссад, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Тель-Авив, Ливан, Хезболла, Моссад, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" заявила об ударе по командному пункту "Моссада"

"Хезболла" заявила о ракетном ударе по командному пункту "Моссада" у Тель-Авива

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские пожарные
Израильские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 25 сен — РИА Новости. Ливанская "Хезболла" запустила ракету по командному пункту израильской разведки "Моссад" под Тель-Авивом, ответственному за ликвидацию нескольких лидеров движения и взрывы пейджеров в Ливане, сообщило шиитское движение в соцсетях.
«

"Ливанское сопротивление в 6:30 утра 25 сентября осуществило запуск ракеты "Кадер-1" по командному пункту "Моссада" под Тель-Авивом, ответственному за ликвидацию членов руководства ("Хезболлы". — Прим. ред.), взрывы пейджеров и раций", — указано в заявлении движения.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 24 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Президент Ирана на ГА ООН призвал прекратить насилие Израиля в Ливане
24 сентября, 23:35
По данным ливанского телеканала Al-Mayadeen, "Хезболла" впервые применила дальнобойную баллистическую ракету "Кадер-1" иранского производства.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром в среду заявила, что перехватила направлявшуюся из Ливана ракету класса "земля — земля" после сигнала тревоги, прозвучавшего в районе Тель-Авива и Нетании.
Корреспондент РИА Новости передавал, что сирены воздушной тревоги впервые с начала нынешней эскалации с ливанским движением "Хезболла" прозвучали во многих городах центра еврейского государства, включая Тель-Авив и Нетанию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Самый опасный человек на земле начинает новую войну
24 сентября, 08:00
В понедельник генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС еврейского государства осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах соседней страны. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых ликвидировали высокопоставленных командиров шиитского движения. Только за минувшие сутки армия отчиталась об ударах по 1,6 тысячи объектов "Хезболлы" в Ливане.
Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал движение со Второй ливанской войны 2006 года.
В последние дни "Хезболла" увеличила дальность ракетных обстрелов по территории еврейского государства, которая теперь составляет больше 50 километров. Ранее в течение практически года ежедневным обстрелам подвергались в основном приграничные районы на севере Израиля, что привело к эвакуации десятков тысяч жителей северных районов страны.
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
В Израиле отвергли причастность к подрыву пейджеров в Ливане
22 сентября, 13:28
 
В миреТель-АвивЛиванХезболлаМоссадОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала