https://ria.ru/20240925/udar-1974533301.html
"Хезболла" заявила об ударе по командному пункту "Моссада"
"Хезболла" заявила об ударе по командному пункту "Моссада" - РИА Новости, 25.09.2024
"Хезболла" заявила об ударе по командному пункту "Моссада"
Ливанская "Хезболла" запустила ракету по командному пункту израильской разведки "Моссад" под Тель-Авивом, ответственному за ликвидацию нескольких лидеров... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T08:47
2024-09-25T08:47
2024-09-25T11:47
в мире
тель-авив
ливан
хезболла
моссад
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901503820_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_cfbaa525c5926472a6a5b49da114425d.jpg
КАИР, 25 сен — РИА Новости. Ливанская "Хезболла" запустила ракету по командному пункту израильской разведки "Моссад" под Тель-Авивом, ответственному за ликвидацию нескольких лидеров движения и взрывы пейджеров в Ливане, сообщило шиитское движение в соцсетях."Ливанское сопротивление в 6:30 утра 25 сентября осуществило запуск ракеты "Кадер-1" по командному пункту "Моссада" под Тель-Авивом, ответственному за ликвидацию членов руководства ("Хезболлы". — Прим. ред.), взрывы пейджеров и раций", — указано в заявлении движения.По данным ливанского телеканала Al-Mayadeen, "Хезболла" впервые применила дальнобойную баллистическую ракету "Кадер-1" иранского производства.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром в среду заявила, что перехватила направлявшуюся из Ливана ракету класса "земля — земля" после сигнала тревоги, прозвучавшего в районе Тель-Авива и Нетании.Корреспондент РИА Новости передавал, что сирены воздушной тревоги впервые с начала нынешней эскалации с ливанским движением "Хезболла" прозвучали во многих городах центра еврейского государства, включая Тель-Авив и Нетанию.В понедельник генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС еврейского государства осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах соседней страны. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых ликвидировали высокопоставленных командиров шиитского движения. Только за минувшие сутки армия отчиталась об ударах по 1,6 тысячи объектов "Хезболлы" в Ливане. Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал движение со Второй ливанской войны 2006 года.В последние дни "Хезболла" увеличила дальность ракетных обстрелов по территории еврейского государства, которая теперь составляет больше 50 километров. Ранее в течение практически года ежедневным обстрелам подвергались в основном приграничные районы на севере Израиля, что привело к эвакуации десятков тысяч жителей северных районов страны.
https://ria.ru/20240924/iran-1974512278.html
https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html
https://ria.ru/20240922/podryv-1974093661.html
тель-авив
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901503820_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_61fd74650748a765b695c48e8b18844b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, ливан, хезболла, моссад, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Тель-Авив, Ливан, Хезболла, Моссад, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" заявила об ударе по командному пункту "Моссада"
"Хезболла" заявила о ракетном ударе по командному пункту "Моссада" у Тель-Авива
КАИР, 25 сен — РИА Новости. Ливанская "Хезболла" запустила ракету по командному пункту израильской разведки "Моссад" под Тель-Авивом, ответственному за ликвидацию нескольких лидеров движения и взрывы пейджеров в Ливане, сообщило шиитское движение в соцсетях.
«
"Ливанское сопротивление в 6:30 утра 25 сентября осуществило запуск ракеты "Кадер-1" по командному пункту "Моссада" под Тель-Авивом, ответственному за ликвидацию членов руководства ("Хезболлы". — Прим. ред.), взрывы пейджеров и раций", — указано в заявлении движения.
По данным ливанского телеканала Al-Mayadeen, "Хезболла" впервые применила дальнобойную баллистическую ракету "Кадер-1" иранского производства.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром в среду заявила, что перехватила направлявшуюся из Ливана ракету класса "земля — земля" после сигнала тревоги, прозвучавшего в районе Тель-Авива и Нетании
.
Корреспондент РИА Новости передавал, что сирены воздушной тревоги впервые с начала нынешней эскалации с ливанским движением "Хезболла" прозвучали во многих городах центра еврейского государства, включая Тель-Авив и Нетанию.
В понедельник генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС еврейского государства осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах соседней страны. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту
, в результате которых ликвидировали высокопоставленных командиров шиитского движения. Только за минувшие сутки армия отчиталась об ударах по 1,6 тысячи объектов "Хезболлы" в Ливане.
Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал движение со Второй ливанской войны 2006 года.
В последние дни "Хезболла" увеличила дальность ракетных обстрелов по территории еврейского государства, которая теперь составляет больше 50 километров. Ранее в течение практически года ежедневным обстрелам подвергались в основном приграничные районы на севере Израиля, что привело к эвакуации десятков тысяч жителей северных районов страны.