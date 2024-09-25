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Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб - РИА Новости, 25.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:40 25.09.2024 (обновлено: 13:37 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/uchitel-1974528160.html
Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб
Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб - РИА Новости, 25.09.2024
Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб
Ушедший на фронт учитель истории из Курска, боец сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным Ганс, ранее дважды раненный в боях за... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T07:40
2024-09-25T13:37
специальная военная операция на украине
россия
курская область
курск
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 сен — РИА Новости. Ушедший на фронт учитель истории из Курска, боец сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным Ганс, ранее дважды раненный в боях за Курскую область, но все равно вернувшийся на фронт, погиб при защите родной земли, передает корреспондент РИА Новости. Последнее интервью боец дал агентству."Я из Курска, защищаю свою Родину. Я был учителем истории, и у меня был свой детский сад, я решил: чтобы хорошо воспитывать детей, нужно сначала делать то, чему его учишь. Чтобы был пример. Пример — лучшее средство для воспитания", — рассказал Ганс.Один из командиров с позывным Сальза рассказал, что в боях за Курскую область Ганс уже два раза был ранен, но, получив медицинскую помощь, возвращался на фронт. "Он герой нашего времени. &lt;…&gt; Начинал он с пулемета, АГС (автоматический гранатомет станковый. — Прим. ред.), миномета, орудие, сейчас танки. Так что человек — универсальный солдат, был ранен, отказался от дальнейшего лечения и госпитализации, прибыл сюда, получил еще одно ранение на следующий день, ему вспороло живот, отвезли в госпиталь, швы наложили, снова отказывается от госпитализации, снова здесь на следующий день", — отметил командир. Сам Ганс рассказывал, что настрой у всех бойцов "Ахмата" боевой, все рвутся только вперед. "Снабжение отличное, ребята все знакомые, настрой боевой у всех, все очень устремлены, нет даже мыслей об отступлении, только вперед. Сейчас ожидаем, пока враг все зубы об нас сточит, и дальше пойдем вперед", — делился боец. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 сентября Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 16,7 тысячи военных, 127 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240925/feldsher-1974519782.html
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Последнее интервью бойца спецназа "Ахмат" с позывным Ганс
Ушедший на фронт учитель истории из Курска, боец сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным Ганс, ранее дважды раненый в боях за Курскую область, но вернувшийся на фронт, погиб при защите родной земли. Последнее интервью героя РИА Новости.
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россия, курская область, курск, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Курск, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб

Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб при освобождении родной земли

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 сен — РИА Новости. Ушедший на фронт учитель истории из Курска, боец сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным Ганс, ранее дважды раненный в боях за Курскую область, но все равно вернувшийся на фронт, погиб при защите родной земли, передает корреспондент РИА Новости.
Последнее интервью боец дал агентству.
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"Я из Курска, защищаю свою Родину. Я был учителем истории, и у меня был свой детский сад, я решил: чтобы хорошо воспитывать детей, нужно сначала делать то, чему его учишь. Чтобы был пример. Пример — лучшее средство для воспитания", — рассказал Ганс.
Один из командиров с позывным Сальза рассказал, что в боях за Курскую область Ганс уже два раза был ранен, но, получив медицинскую помощь, возвращался на фронт.
"Он герой нашего времени. <…> Начинал он с пулемета, АГС (автоматический гранатомет станковый. — Прим. ред.), миномета, орудие, сейчас танки. Так что человек — универсальный солдат, был ранен, отказался от дальнейшего лечения и госпитализации, прибыл сюда, получил еще одно ранение на следующий день, ему вспороло живот, отвезли в госпиталь, швы наложили, снова отказывается от госпитализации, снова здесь на следующий день", — отметил командир.
Сам Ганс рассказывал, что настрой у всех бойцов "Ахмата" боевой, все рвутся только вперед.
"Снабжение отличное, ребята все знакомые, настрой боевой у всех, все очень устремлены, нет даже мыслей об отступлении, только вперед. Сейчас ожидаем, пока враг все зубы об нас сточит, и дальше пойдем вперед", — делился боец.
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Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 сентября Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 16,7 тысячи военных, 127 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКурскВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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