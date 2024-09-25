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Тимур Турлов: наше преимущество – умение смотреть в будущее - РИА Новости, 25.09.2024
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19:53 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/turlov-1974703962.html
Тимур Турлов: наше преимущество – умение смотреть в будущее
Тимур Турлов: наше преимущество – умение смотреть в будущее - РИА Новости, 25.09.2024
Тимур Турлов: наше преимущество – умение смотреть в будущее
Выстраивание доверительных отношений с партнерами и клиентами, умение собирать и анализировать большие данные, глобальная экспансия и визионерство – ключевые... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T19:53
2024-09-25T19:53
экономика
казахстан
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Выстраивание доверительных отношений с партнерами и клиентами, умение собирать и анализировать большие данные, глобальная экспансия и визионерство – ключевые факторы для построения успешной компании, рассказал глава и основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов на конференции в Казахстане.В рамках конференции The International Financial System in a New World, проведенной холдингом в середине сентября совместно с организацией Reinventing Bretton-Woods Committee, Турлов и международные эксперты, топ-менеджеры центробанков различных государств мира и представители мировых бирж обсудили перспективы развития глобальной экономики, монетарной политики, а также роль технологий в глобальной трансформации финансовых рынков.Как отметил Тимур Турлов, сегодня холдинг владеет крупнейшей экосистемой финансовых сервисов в Казахстане, в которую входят банк, брокеры, страховой бизнес, провайдер интернет-платежей и другие компании. Многие из них являются лидерами на своих рынках. Все услуги для граждан Казахстана с этого года объединены в едином "суперприложении" Freedom SuperApp, что позволяет холдингу накапливать огромные массивы данных о поведении и предпочтениях пользователей."Большие данные дают конкурентное преимущество. Чем больше мы знаем о своем клиенте, тем лучше понимаем его реальные потребности, – считает Турлов. – Эта информация позволяет нам делать более точные предложения, избегать ненужной или раздражающей коммуникации".Выстраивание доверительных партнерских отношений также критически важно для развития бизнеса, их невозможно построить без понятной коммуникации. "Чем более прозрачными мы становимся, тем больше шансов, что нас поддержат, откроют нам двери. Если на нас могут положиться наши пользователи, акционеры, сотрудники, нам будет доверять и государство. Только так можно построить компанию, способную изменить целую индустрию", – уверен Тимур Турлов.Стирая границыВ современном мире, где интернет убрал все барьеры, только глобальный взгляд на свой продукт может стать ключом к успешному развитию компании. Бизнесмен привел в пример брокерское направление (Freedom Broker), которое позволяет частным инвесторам подключаться не только к казахстанским, но и к ведущим мировым биржам.Финансист отметил, что в Европе большинство компаний не занимаются выстраиванием прямого доступа на биржи, а используют крупных игроков в качестве поставщиков подобных сервисов. Такой подход на самом деле требует большого объема ресурсов и при этом является не очень гибким, поскольку сильно зависит от провайдера готового решения."Чтобы выиграть конкуренцию, мы вынуждены создавать лучшие в мире сервисы как минимум в своих нишах и заниматься экспансией, должны выходить на другие рынки, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе", – отметил Турлов. При это сейчас в центральноазиатском регионе сложилась уникальная ситуация, позволяющая Казахстану занять лидирующие позиции: технологическое превосходство во множестве сфер, работающий по международному праву финансовый центр, свободное движение капитала, самый высокий кредитный рейтинг от агентства Moody’s в регионе и др.В качестве примера того, как сложившиеся в республике благоприятные условия позволяют создать уникальный глобальный продукт, Турлов рассказал о партнерстве Freedom Holding Corp. c торговой площадкой ITS, зарегистрированной в Международном финансовом центре "Астана" и развивающей рынок иностранных ценных бумаг. "ITS – это уникальный "шлюз", через который брокерские компании из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Турции могут получить доступ к американским ценным бумагам", – заявил он, добавив, что Freedom готов стать для них единой точкой входа, что в итоге позволит десяткам региональных банков и сотням брокеров и их клиентам подключиться к торгам на Уолл-стрит через ITS.Впереди всехУмение смотреть в будущее, находишь непонятные большинству ниши, которые могут оказаться низкоконкурентными и высокомаржинальными, – конкурентное преимущество Freedom Holding Corp., считает Турлов. "Мы собираем свою экосистему больше пяти лет, и я верю, что в следующие 2-3 года, благодаря сегодняшним интеграциям мы сделаем настоящий скачок, а еще через пару лет станем совершенно недосягаемыми для конкурентов", – уверен финансист.
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экономика, казахстан
Экономика, Казахстан
Тимур Турлов: наше преимущество – умение смотреть в будущее

Турлов: наше преимущество - визионерство и выстраивание доверительных отношений

© Руслан КарлеевКонференция The Internattional Financial System in a New World
Конференция The Internattional Financial System in a New World - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Руслан Карлеев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Выстраивание доверительных отношений с партнерами и клиентами, умение собирать и анализировать большие данные, глобальная экспансия и визионерство – ключевые факторы для построения успешной компании, рассказал глава и основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов на конференции в Казахстане.
В рамках конференции The International Financial System in a New World, проведенной холдингом в середине сентября совместно с организацией Reinventing Bretton-Woods Committee, Турлов и международные эксперты, топ-менеджеры центробанков различных государств мира и представители мировых бирж обсудили перспективы развития глобальной экономики, монетарной политики, а также роль технологий в глобальной трансформации финансовых рынков.
Как отметил Тимур Турлов, сегодня холдинг владеет крупнейшей экосистемой финансовых сервисов в Казахстане, в которую входят банк, брокеры, страховой бизнес, провайдер интернет-платежей и другие компании. Многие из них являются лидерами на своих рынках. Все услуги для граждан Казахстана с этого года объединены в едином "суперприложении" Freedom SuperApp, что позволяет холдингу накапливать огромные массивы данных о поведении и предпочтениях пользователей.
"Большие данные дают конкурентное преимущество. Чем больше мы знаем о своем клиенте, тем лучше понимаем его реальные потребности, – считает Турлов. – Эта информация позволяет нам делать более точные предложения, избегать ненужной или раздражающей коммуникации".
© Руслан КарлеевКонференция The Internattional Financial System in a New World
Конференция The Internattional Financial System in a New World - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Руслан Карлеев
Конференция The Internattional Financial System in a New World
Выстраивание доверительных партнерских отношений также критически важно для развития бизнеса, их невозможно построить без понятной коммуникации. "Чем более прозрачными мы становимся, тем больше шансов, что нас поддержат, откроют нам двери. Если на нас могут положиться наши пользователи, акционеры, сотрудники, нам будет доверять и государство. Только так можно построить компанию, способную изменить целую индустрию", – уверен Тимур Турлов.

Стирая границы

В современном мире, где интернет убрал все барьеры, только глобальный взгляд на свой продукт может стать ключом к успешному развитию компании. Бизнесмен привел в пример брокерское направление (Freedom Broker), которое позволяет частным инвесторам подключаться не только к казахстанским, но и к ведущим мировым биржам.
Финансист отметил, что в Европе большинство компаний не занимаются выстраиванием прямого доступа на биржи, а используют крупных игроков в качестве поставщиков подобных сервисов. Такой подход на самом деле требует большого объема ресурсов и при этом является не очень гибким, поскольку сильно зависит от провайдера готового решения.
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"Чтобы выиграть конкуренцию, мы вынуждены создавать лучшие в мире сервисы как минимум в своих нишах и заниматься экспансией, должны выходить на другие рынки, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе", – отметил Турлов. При это сейчас в центральноазиатском регионе сложилась уникальная ситуация, позволяющая Казахстану занять лидирующие позиции: технологическое превосходство во множестве сфер, работающий по международному праву финансовый центр, свободное движение капитала, самый высокий кредитный рейтинг от агентства Moody’s в регионе и др.
В качестве примера того, как сложившиеся в республике благоприятные условия позволяют создать уникальный глобальный продукт, Турлов рассказал о партнерстве Freedom Holding Corp. c торговой площадкой ITS, зарегистрированной в Международном финансовом центре "Астана" и развивающей рынок иностранных ценных бумаг.
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"ITS – это уникальный "шлюз", через который брокерские компании из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Турции могут получить доступ к американским ценным бумагам", – заявил он, добавив, что Freedom готов стать для них единой точкой входа, что в итоге позволит десяткам региональных банков и сотням брокеров и их клиентам подключиться к торгам на Уолл-стрит через ITS.

Впереди всех

Умение смотреть в будущее, находишь непонятные большинству ниши, которые могут оказаться низкоконкурентными и высокомаржинальными, – конкурентное преимущество Freedom Holding Corp., считает Турлов.
"Мы собираем свою экосистему больше пяти лет, и я верю, что в следующие 2-3 года, благодаря сегодняшним интеграциям мы сделаем настоящий скачок, а еще через пару лет станем совершенно недосягаемыми для конкурентов", – уверен финансист.
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