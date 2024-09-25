https://ria.ru/20240925/tunis-1974624888.html

Около побережья Туниса погибли не менее 13 мигрантов из Африки

Около побережья Туниса погибли не менее 13 мигрантов из Африки - РИА Новости, 25.09.2024

Около побережья Туниса погибли не менее 13 мигрантов из Африки

По меньшей мере 13 мигрантов из стран Африки погибли около побережья Туниса, передает тунисское агентство TAP. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:04

2024-09-25T15:04

2024-09-25T15:04

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КАИР, 25 сен - РИА Новости. По меньшей мере 13 мигрантов из стран Африки погибли около побережья Туниса, передает тунисское агентство TAP. Согласно сообщению агентства, тела 13 человек выбросило на берег в районе Махдия на востоке страны. Отмечается, что погибшие являются мигрантами из стран Африки к югу от Сахары. Ежедневно десятки мигрантов из стран Африки южнее Сахары на лодках пытаются переправиться из Туниса и Ливии в Италию. Часть из них тонут. В декабре 2023 года национальная гвардия Туниса заявила, что за год перехватила почти 70 тысяч мигрантов, пытавшихся попасть в Италию по Средиземному морю, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2022 года. По данным пограничников, 78% перехваченных составили иностранцы, остальные - граждане Туниса. Большую часть мигрантов задержали на восточном побережье Туниса недалеко от Сфакса, находящегося в 130 километрах от итальянского острова Лампедуза.

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в мире, тунис (страна), африка, сахара, происшествия