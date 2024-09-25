https://ria.ru/20240925/tsirk-1974669188.html
Артисты Большого Московского цирка впервые выступили в столичном метро
Артисты Большого Московского цирка впервые выступили в столичном метро - РИА Новости, 25.09.2024
Артисты Большого Московского цирка впервые выступили в столичном метро
Артисты Большого Московского цирка впервые выступили в метро, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:24
2024-09-25T17:24
2024-09-25T17:24
культура
россия
сергей сафронов (телеведущий)
аскольд запашный
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Артисты Большого Московского цирка впервые выступили в метро, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Артисты Большого Московского цирка впервые выступили в метро… Уникальное представление прошло на площадке проекта "Музыка в метро" на станции "Мичуринский проспекте", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пассажиры увидели иллюзиониста Сергея Сафронова, групповое жонглирование, эквилибристов и акробатов на дорожке. Все номера сопровождал балет Большого Московского цирка. "В представлении также принял участие художественный руководитель Большого Московского цирка, народный артист России Аскольд Запашный", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240922/tsirk-1973423918.html
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россия, сергей сафронов (телеведущий), аскольд запашный
Культура, Россия, Сергей Сафронов (телеведущий), Аскольд Запашный
Артисты Большого Московского цирка впервые выступили в столичном метро
Дептранс Москвы: артисты Большого Московского цирка впервые выступили в метро