https://ria.ru/20240925/tseny-1974644086.html
В ЦБ оценили результат ужесточения денежно-кредитной политики
В ЦБ оценили результат ужесточения денежно-кредитной политики - РИА Новости, 25.09.2024
В ЦБ оценили результат ужесточения денежно-кредитной политики
Ужесточение денежно-кредитной политики в России в последние месяцы не в полной мере отразилось на динамике цен, а жесткость денежно-кредитных условий для... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:03
2024-09-25T16:03
2024-09-25T16:03
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ужесточение денежно-кредитной политики в России в последние месяцы не в полной мере отразилось на динамике цен, а жесткость денежно-кредитных условий для снижения инфляции к цели в 2025 году должна быть выше, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России. "Участники отметили, что инфляция в 3-м квартале 2024 года складывается выше ожиданий Банка России. Высокое ценовое давление – это в значительной степени результат перегрева, который наблюдался в экономике в первом полугодии 2024 года. Ужесточение денежно-кредитной политики в последние месяцы еще не в полной мере отразилось на динамике цен из-за временных лагов", - говорится в материале. Также в документе отмечается, что в то же время инфляционное давление в июле-августе оказалось выше, чем оценивал Банк России на момент принятия решения по ключевой ставке в июле. "Участники согласились, что с высокой вероятностью в 2024 году темпы роста цен превысят июльский прогноз Банка России. Учитывая уточнение оценки текущего ценового давления, жесткость денежно-кредитных условий для снижения инфляции к цели в 2025 году, по мнению участников совещания, должна быть выше", - подчеркивается в резюме.
https://ria.ru/20240913/inflyatsiya-1972547288.html
https://ria.ru/20240913/tsentrobank-1972535881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ оценили результат ужесточения денежно-кредитной политики
ЦБ: ужесточение денежно-кредитной политики не полностью отразилось на ценах
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ужесточение денежно-кредитной политики в России в последние месяцы не в полной мере отразилось на динамике цен, а жесткость денежно-кредитных условий для снижения инфляции к цели в 2025 году должна быть выше, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России.
"Участники отметили, что инфляция в 3-м квартале 2024 года складывается выше ожиданий Банка России. Высокое ценовое давление – это в значительной степени результат перегрева, который наблюдался в экономике в первом полугодии 2024 года. Ужесточение денежно-кредитной политики в последние месяцы еще не в полной мере отразилось на динамике цен из-за временных лагов", - говорится в материале.
Также в документе отмечается, что в то же время инфляционное давление в июле-августе оказалось выше, чем оценивал Банк России
на момент принятия решения по ключевой ставке в июле.
"Участники согласились, что с высокой вероятностью в 2024 году темпы роста цен превысят июльский прогноз Банка России. Учитывая уточнение оценки текущего ценового давления, жесткость денежно-кредитных условий для снижения инфляции к цели в 2025 году, по мнению участников совещания, должна быть выше", - подчеркивается в резюме.