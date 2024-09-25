https://ria.ru/20240925/tsakhal-1974637619.html

ЦАХАЛ принял решение о мобилизации двух резервных бригад

ЦАХАЛ принял решение о мобилизации двух резервных бригад - РИА Новости, 25.09.2024

ЦАХАЛ принял решение о мобилизации двух резервных бригад

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение о мобилизации двух резервных бригад для выполнения задач на северном фронте, сообщила в среду армейская... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:41

2024-09-25T15:41

2024-09-25T15:46

израиль

в мире

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807614651_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d72b0f7a9f376b262521547dbd10938f.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение о мобилизации двух резервных бригад для выполнения задач на северном фронте, сообщила в среду армейская пресс-служба."В соответствии с оценкой ситуации в ЦАХАЛ было принято решение о призыве двух резервных бригад для оперативных задач на северной арене. Их призыв позволит продолжить борьбу с террористической организацией "Хезболлах", защитить граждан Государства Израиль и создать условия для безопасного возвращения жителей севера в свои дома", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240925/tsakhal-1974625925.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024