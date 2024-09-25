Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ принял решение о мобилизации двух резервных бригад - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 25.09.2024 (обновлено: 15:46 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/tsakhal-1974637619.html
ЦАХАЛ принял решение о мобилизации двух резервных бригад
ЦАХАЛ принял решение о мобилизации двух резервных бригад - РИА Новости, 25.09.2024
ЦАХАЛ принял решение о мобилизации двух резервных бригад
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение о мобилизации двух резервных бригад для выполнения задач на северном фронте, сообщила в среду армейская... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:41
2024-09-25T15:46
израиль
в мире
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807614651_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d72b0f7a9f376b262521547dbd10938f.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение о мобилизации двух резервных бригад для выполнения задач на северном фронте, сообщила в среду армейская пресс-служба."В соответствии с оценкой ситуации в ЦАХАЛ было принято решение о призыве двух резервных бригад для оперативных задач на северной арене. Их призыв позволит продолжить борьбу с террористической организацией "Хезболлах", защитить граждан Государства Израиль и создать условия для безопасного возвращения жителей севера в свои дома", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240925/tsakhal-1974625925.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807614651_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0caedbdad61b558704d6bd9cdfd35dc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Израиль, В мире, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ принял решение о мобилизации двух резервных бригад

ЦАХАЛ принял решение о мобилизации двух резервных бригад для северного фронта

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки
Израильские танки - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение о мобилизации двух резервных бригад для выполнения задач на северном фронте, сообщила в среду армейская пресс-служба.
"В соответствии с оценкой ситуации в ЦАХАЛ было принято решение о призыве двух резервных бригад для оперативных задач на северной арене. Их призыв позволит продолжить борьбу с террористической организацией "Хезболлах", защитить граждан Государства Израиль и создать условия для безопасного возвращения жителей севера в свои дома", - говорится в сообщении.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В ЦАХАЛ заявили о новой фазе военной кампании
Вчера, 15:08
 
ИзраильВ миреХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала