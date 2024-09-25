https://ria.ru/20240925/tsakhal-1974637619.html
ЦАХАЛ принял решение о мобилизации двух резервных бригад
ЦАХАЛ принял решение о мобилизации двух резервных бригад - РИА Новости, 25.09.2024
ЦАХАЛ принял решение о мобилизации двух резервных бригад
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение о мобилизации двух резервных бригад для выполнения задач на северном фронте, сообщила в среду армейская... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:41
2024-09-25T15:41
2024-09-25T15:46
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение о мобилизации двух резервных бригад для выполнения задач на северном фронте, сообщила в среду армейская пресс-служба."В соответствии с оценкой ситуации в ЦАХАЛ было принято решение о призыве двух резервных бригад для оперативных задач на северной арене. Их призыв позволит продолжить борьбу с террористической организацией "Хезболлах", защитить граждан Государства Израиль и создать условия для безопасного возвращения жителей севера в свои дома", - говорится в сообщении.
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израиль, в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Израиль, В мире, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ принял решение о мобилизации двух резервных бригад
ЦАХАЛ принял решение о мобилизации двух резервных бригад для северного фронта