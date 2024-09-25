https://ria.ru/20240925/tsakhal-1974630413.html

ЦАХАЛ готовится ко всем вариантам военных действий в Ливане

ЦАХАЛ готовится ко всем вариантам военных действий в Ливане - РИА Новости, 25.09.2024

ЦАХАЛ готовится ко всем вариантам военных действий в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится ко всем вариантам в Ливане, включая наземную операцию, заявил РИА Новости арабоязычный представитель израильской армии... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:22

2024-09-25T15:22

2024-09-25T15:48

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ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится ко всем вариантам в Ливане, включая наземную операцию, заявил РИА Новости арабоязычный представитель израильской армии Авихай Эдри."Мы готовимся ко всем вариантам, включая наземную операцию", - сказал Эдри, отвечая на вопрос о вероятности такого развития событий.Он добавил, что израильская армия может нанести более масштабные удары по объектам "Хезболлах", чем те, что были нанесены в предыдущие часы."Пришло время добавить цель к целям войны – обеспечить благополучное возвращение израильских жителей в свои дома. Это требует создания новой ситуации в сфере безопасности, полностью отличающейся от ситуации на границе, появившейся 8 октября", - отметил Эдраи.По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 558 человек, ранены 1835.Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.

https://ria.ru/20240925/tsakhal-1974637619.html

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израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире