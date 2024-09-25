Трамп попросил Байдена предупредить Иран о возмездии за "угрозы"
Трамп попросил Байдена предупредить Иран о возмездии за "угрозы" в его адрес
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Экс-президент и кандидат на президентский срок от Республиканской партии Дональд Трамп попросил действующего президента Джо Байдена предупредить Иран о возмездии за "угрозы" в адрес действующих и бывших президентов США.
"Мне угрожали напрямую и я благодарен представителям власти, с которыми мы встречались, но нам очень напрямую угрожает Иран и, думаю, надо бы им показать - и лучше сделать это через офис президента, что любая атака на бывших президентов или кандидатов в президенты и вашу страну разнесут на кусочки", - сказал Трамп, выступая на предвыборном мероприятии в Северной Каролине.
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Ранее во вторник штаб Трампа заявил, что разведка США предупредила о возможных угрозах в его адрес со стороны Ирана, а также о том, что число подобных угрозы растет в последние месяцы.
Сам бывший президент, не приводя подробностей и доказательств, обвинил Иран в том, что тот уже якобы предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в его адрес и может повторить их впредь. Кандидат в президенты США подчеркнул вместе с тем, что никакие угрозы не пугают его и сообщил, что американские военные "наблюдают и ждут" как будет развиваться ситуация.
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