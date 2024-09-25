https://ria.ru/20240925/tramp-1974721807.html

Трамп попросил Байдена предупредить Иран о возмездии за "угрозы"

Трамп попросил Байдена предупредить Иран о возмездии за "угрозы" - РИА Новости, 25.09.2024

Трамп попросил Байдена предупредить Иран о возмездии за "угрозы"

Экс-президент и кандидат на президентский срок от Республиканской партии Дональд Трамп попросил действующего президента Джо Байдена предупредить Иран о... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T23:06

2024-09-25T23:06

2024-09-25T23:06

в мире

сша

иран

северная каролина

дональд трамп

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969638896_0:303:3066:2028_1920x0_80_0_0_c55d34a7c50df79995abd48ff1bab59d.jpg

ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Экс-президент и кандидат на президентский срок от Республиканской партии Дональд Трамп попросил действующего президента Джо Байдена предупредить Иран о возмездии за "угрозы" в адрес действующих и бывших президентов США. "Мне угрожали напрямую и я благодарен представителям власти, с которыми мы встречались, но нам очень напрямую угрожает Иран и, думаю, надо бы им показать - и лучше сделать это через офис президента, что любая атака на бывших президентов или кандидатов в президенты и вашу страну разнесут на кусочки", - сказал Трамп, выступая на предвыборном мероприятии в Северной Каролине. Ранее во вторник штаб Трампа заявил, что разведка США предупредила о возможных угрозах в его адрес со стороны Ирана, а также о том, что число подобных угрозы растет в последние месяцы. Сам бывший президент, не приводя подробностей и доказательств, обвинил Иран в том, что тот уже якобы предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в его адрес и может повторить их впредь. Кандидат в президенты США подчеркнул вместе с тем, что никакие угрозы не пугают его и сообщил, что американские военные "наблюдают и ждут" как будет развиваться ситуация. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на данные разведки США, что Вашингтон подозревает Тегеран в якобы попытках повлиять на выборы в США.

https://ria.ru/20240924/tramp-1974508223.html

https://ria.ru/20240919/tramp-1973543878.html

сша

иран

северная каролина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, иран, северная каролина, дональд трамп, джо байден