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Трамп попросил Байдена предупредить Иран о возмездии за "угрозы" - РИА Новости, 25.09.2024
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23:06 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/tramp-1974721807.html
Трамп попросил Байдена предупредить Иран о возмездии за "угрозы"
Трамп попросил Байдена предупредить Иран о возмездии за "угрозы" - РИА Новости, 25.09.2024
Трамп попросил Байдена предупредить Иран о возмездии за "угрозы"
Экс-президент и кандидат на президентский срок от Республиканской партии Дональд Трамп попросил действующего президента Джо Байдена предупредить Иран о... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T23:06
2024-09-25T23:06
в мире
сша
иран
северная каролина
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Экс-президент и кандидат на президентский срок от Республиканской партии Дональд Трамп попросил действующего президента Джо Байдена предупредить Иран о возмездии за "угрозы" в адрес действующих и бывших президентов США. "Мне угрожали напрямую и я благодарен представителям власти, с которыми мы встречались, но нам очень напрямую угрожает Иран и, думаю, надо бы им показать - и лучше сделать это через офис президента, что любая атака на бывших президентов или кандидатов в президенты и вашу страну разнесут на кусочки", - сказал Трамп, выступая на предвыборном мероприятии в Северной Каролине. Ранее во вторник штаб Трампа заявил, что разведка США предупредила о возможных угрозах в его адрес со стороны Ирана, а также о том, что число подобных угрозы растет в последние месяцы. Сам бывший президент, не приводя подробностей и доказательств, обвинил Иран в том, что тот уже якобы предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в его адрес и может повторить их впредь. Кандидат в президенты США подчеркнул вместе с тем, что никакие угрозы не пугают его и сообщил, что американские военные "наблюдают и ждут" как будет развиваться ситуация. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на данные разведки США, что Вашингтон подозревает Тегеран в якобы попытках повлиять на выборы в США.
https://ria.ru/20240924/tramp-1974508223.html
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в мире, сша, иран, северная каролина, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Иран, Северная Каролина, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп попросил Байдена предупредить Иран о возмездии за "угрозы"

Трамп попросил Байдена предупредить Иран о возмездии за "угрозы" в его адрес

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Экс-президент и кандидат на президентский срок от Республиканской партии Дональд Трамп попросил действующего президента Джо Байдена предупредить Иран о возмездии за "угрозы" в адрес действующих и бывших президентов США.
"Мне угрожали напрямую и я благодарен представителям власти, с которыми мы встречались, но нам очень напрямую угрожает Иран и, думаю, надо бы им показать - и лучше сделать это через офис президента, что любая атака на бывших президентов или кандидатов в президенты и вашу страну разнесут на кусочки", - сказал Трамп, выступая на предвыборном мероприятии в Северной Каролине.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Трамп сделал удивительное заявление о России и Наполеоне
24 сентября, 22:08
Ранее во вторник штаб Трампа заявил, что разведка США предупредила о возможных угрозах в его адрес со стороны Ирана, а также о том, что число подобных угрозы растет в последние месяцы.
Сам бывший президент, не приводя подробностей и доказательств, обвинил Иран в том, что тот уже якобы предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в его адрес и может повторить их впредь. Кандидат в президенты США подчеркнул вместе с тем, что никакие угрозы не пугают его и сообщил, что американские военные "наблюдают и ждут" как будет развиваться ситуация.
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на данные разведки США, что Вашингтон подозревает Тегеран в якобы попытках повлиять на выборы в США.
Кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Трамп отреагировал на похищение его документов якобы иранскими хакерами
19 сентября, 03:44
 
В миреСШАИранСеверная КаролинаДональд ТрампДжо Байден
 
 
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