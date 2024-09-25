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Райана Рута обвинили в попытке покушения на Трампа - РИА Новости, 25.09.2024
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01:39 25.09.2024 (обновлено: 01:47 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/tramp-1974517211.html
Райана Рута обвинили в попытке покушения на Трампа
Райана Рута обвинили в попытке покушения на Трампа - РИА Новости, 25.09.2024
Райана Рута обвинили в попытке покушения на Трампа
Райану Руту предъявлено обвинение в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, которого он выслеживал более месяца, следует из документов... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T01:39
2024-09-25T01:47
флорида
пенсильвания
дональд трамп
ак-47
повторное покушение на трампа
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Райану Руту предъявлено обвинение в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, которого он выслеживал более месяца, следует из документов суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.“Первый пункт обвинения … попытка покушения на одного из основных кандидатов в президенты … 15 сентября, в округе Палм-Бич, Южный округ Флориды, обвиняемый Райан Уэсли Рут умышленно пытался убить бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Дж. Трампа, основного кандидата в президенты”, – следует из обращения прокуратуры в адрес суда.Руту также предъявлено обвинение в нападении на федерального офицера. За попытку покушения на кандидата в президенты ему может грозить пожизненно заключение.Ранее Рута обвиняли только по статьям за нарушение правил хранения оружием. Как следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости документов прокуратуры, Рут за несколько месяцев до попытки убийства Трампа оставил коробку с вещами у своего знакомого, в ней была обнаружена записка с текстом о покушении. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
https://ria.ru/20240925/tramp-1974514489.html
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флорида, пенсильвания, дональд трамп, ак-47, повторное покушение на трампа, в мире
Флорида, Пенсильвания, Дональд Трамп, АК-47, Повторное покушение на Трампа, В мире
Райана Рута обвинили в попытке покушения на Трампа

Руту предъявлено обвинение в попытке покушения на кандидата в президенты Трампа

© Фото : соцсетиРайан Уэсли Раут
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : соцсети
Райан Уэсли Раут . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Райану Руту предъявлено обвинение в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, которого он выслеживал более месяца, следует из документов суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.
“Первый пункт обвинения … попытка покушения на одного из основных кандидатов в президенты … 15 сентября, в округе Палм-Бич, Южный округ Флориды, обвиняемый Райан Уэсли Рут умышленно пытался убить бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Дж. Трампа, основного кандидата в президенты”, – следует из обращения прокуратуры в адрес суда.
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Руту также предъявлено обвинение в нападении на федерального офицера. За попытку покушения на кандидата в президенты ему может грозить пожизненно заключение.
Ранее Рута обвиняли только по статьям за нарушение правил хранения оружием.
Как следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости документов прокуратуры, Рут за несколько месяцев до попытки убийства Трампа оставил коробку с вещами у своего знакомого, в ней была обнаружена записка с текстом о покушении.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
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