Райана Рута обвинили в попытке покушения на Трампа
Руту предъявлено обвинение в попытке покушения на кандидата в президенты Трампа
© Фото : соцсетиРайан Уэсли Раут
© Фото : соцсети
Райан Уэсли Раут . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Райану Руту предъявлено обвинение в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, которого он выслеживал более месяца, следует из документов суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.
“Первый пункт обвинения … попытка покушения на одного из основных кандидатов в президенты … 15 сентября, в округе Палм-Бич, Южный округ Флориды, обвиняемый Райан Уэсли Рут умышленно пытался убить бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Дж. Трампа, основного кандидата в президенты”, – следует из обращения прокуратуры в адрес суда.
Руту также предъявлено обвинение в нападении на федерального офицера. За попытку покушения на кандидата в президенты ему может грозить пожизненно заключение.
Ранее Рута обвиняли только по статьям за нарушение правил хранения оружием.
Как следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости документов прокуратуры, Рут за несколько месяцев до попытки убийства Трампа оставил коробку с вещами у своего знакомого, в ней была обнаружена записка с текстом о покушении.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.