https://ria.ru/20240925/tovary-1974634099.html
Путин призвал сделать товары из России узнаваемыми за рубежом
Путин призвал сделать товары из России узнаваемыми за рубежом - РИА Новости, 25.09.2024
Путин призвал сделать товары из России узнаваемыми за рубежом
Российские товары, в первую очередь промышленные, должны быть узнаваемы и доступны для зарубежных покупателей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:31
2024-09-25T15:31
2024-09-25T15:41
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские товары, в первую очередь промышленные, должны быть узнаваемы и доступны для зарубежных покупателей, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития экспорта глава государства отметил отметил, что в настоящее время российские товары известны в узких сегментах, при этом отечественные предприятия готовы производить большую линейку качественной продукции, важно ее продвигать."Российские товары, в первую очередь промышленные, с высокой добавленной стоимостью, должны быть не только узнаваемы, но и доступны для иностранных покупателей", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240925/putin-1974631574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин призвал сделать товары из России узнаваемыми за рубежом
Путин: российские товары должны быть узнаваемыми для зарубежных покупателей