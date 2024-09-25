https://ria.ru/20240925/tovary-1974634099.html

Путин призвал сделать товары из России узнаваемыми за рубежом

Путин призвал сделать товары из России узнаваемыми за рубежом - РИА Новости, 25.09.2024

Путин призвал сделать товары из России узнаваемыми за рубежом

Российские товары, в первую очередь промышленные, должны быть узнаваемы и доступны для зарубежных покупателей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:31

2024-09-25T15:31

2024-09-25T15:41

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские товары, в первую очередь промышленные, должны быть узнаваемы и доступны для зарубежных покупателей, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития экспорта глава государства отметил отметил, что в настоящее время российские товары известны в узких сегментах, при этом отечественные предприятия готовы производить большую линейку качественной продукции, важно ее продвигать."Российские товары, в первую очередь промышленные, с высокой добавленной стоимостью, должны быть не только узнаваемы, но и доступны для иностранных покупателей", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240925/putin-1974631574.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика