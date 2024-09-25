https://ria.ru/20240925/tolyatti-1974607856.html

Дума Тольятти приняла отставку главы города Николая Ренца

Дума Тольятти приняла отставку главы города Николая Ренца - РИА Новости, 25.09.2024

Дума Тольятти приняла отставку главы города Николая Ренца

Дума Тольятти Самарской области приняла отставку Николая Ренца, возглавлявшего город с 2021 года, врио будет его первый заместитель Андрей Дроботов, сообщила... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:10

2024-09-25T14:10

2024-09-25T15:29

политика

тольятти

самарская область

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САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. Дума Тольятти Самарской области приняла отставку Николая Ренца, возглавлявшего город с 2021 года, врио будет его первый заместитель Андрей Дроботов, сообщила администрация города.Губернатор области Вячеслав Федорищев 16 сентября на оперативном совещании объявил, что Ренц подал в отставку и направляет официальный документ об этом в городскую думу, исполнять обязанности главы будет его первый заместитель."Николай Ренц сложил полномочия главы городского округа. Соответствующее решение сегодня, 25 сентября принято депутатами на очередном заседании думы Тольятти... Исполнять обязанности главы городского округа с сегодняшнего дня будет первый заместитель главы Тольятти Андрей Дроботов", - говорится в сообщении.Сам Ренц пояснил депутатам, что принял решение об отставке "по сугубо личным причинам".Как уточняется на сайте администрации, 48-летний Дроботов пришел в мэрию в апреле 2022 года после работы в 2014-2021 годах в АО "Тольяттихимбанк" на должностях директора дирекции по корпоративному развитию и персоналу, заместителя председателя правления, председателя правления и советника председателя правления.Ренц родился 12 марта 1956 года в городе Темиртау в Казахстане. Трудовую карьеру начал жестянщиком, кроме того, работал электромонтером-релейщиком, санитаром. С 1980 года работал врачом, заведующим отделением и главврачом в различных медучреждениях Самарской области. Избирался депутатом Самарской губернской думы первого, второго, четвертого, пятого и шестого созывов. С 30 апреля 2021 года работал в должности главы городского округа Тольятти. Кандидат медицинских наук. Заслуженный врач Российской Федерации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, тольятти, самарская область