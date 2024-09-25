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Дума Тольятти приняла отставку главы города Николая Ренца - РИА Новости, 25.09.2024
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14:10 25.09.2024 (обновлено: 15:29 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/tolyatti-1974607856.html
Дума Тольятти приняла отставку главы города Николая Ренца
Дума Тольятти приняла отставку главы города Николая Ренца - РИА Новости, 25.09.2024
Дума Тольятти приняла отставку главы города Николая Ренца
Дума Тольятти Самарской области приняла отставку Николая Ренца, возглавлявшего город с 2021 года, врио будет его первый заместитель Андрей Дроботов, сообщила... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:10
2024-09-25T15:29
политика
тольятти
самарская область
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САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. Дума Тольятти Самарской области приняла отставку Николая Ренца, возглавлявшего город с 2021 года, врио будет его первый заместитель Андрей Дроботов, сообщила администрация города.Губернатор области Вячеслав Федорищев 16 сентября на оперативном совещании объявил, что Ренц подал в отставку и направляет официальный документ об этом в городскую думу, исполнять обязанности главы будет его первый заместитель."Николай Ренц сложил полномочия главы городского округа. Соответствующее решение сегодня, 25 сентября принято депутатами на очередном заседании думы Тольятти... Исполнять обязанности главы городского округа с сегодняшнего дня будет первый заместитель главы Тольятти Андрей Дроботов", - говорится в сообщении.Сам Ренц пояснил депутатам, что принял решение об отставке "по сугубо личным причинам".Как уточняется на сайте администрации, 48-летний Дроботов пришел в мэрию в апреле 2022 года после работы в 2014-2021 годах в АО "Тольяттихимбанк" на должностях директора дирекции по корпоративному развитию и персоналу, заместителя председателя правления, председателя правления и советника председателя правления.Ренц родился 12 марта 1956 года в городе Темиртау в Казахстане. Трудовую карьеру начал жестянщиком, кроме того, работал электромонтером-релейщиком, санитаром. С 1980 года работал врачом, заведующим отделением и главврачом в различных медучреждениях Самарской области. Избирался депутатом Самарской губернской думы первого, второго, четвертого, пятого и шестого созывов. С 30 апреля 2021 года работал в должности главы городского округа Тольятти. Кандидат медицинских наук. Заслуженный врач Российской Федерации.
https://ria.ru/20240909/ingushetiya-1971625776.html
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политика, тольятти, самарская область
Политика, Тольятти, Самарская область
Дума Тольятти приняла отставку главы города Николая Ренца

Дума Тольятти приняла отставку главы города Николая Ренца, врио станет Дроботов

© Фото : Администрация Тольятти/ВКонтактеЗаседание Думы городского округа Тольятти. 25 сентября 2024
Заседание Думы городского округа Тольятти. 25 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Администрация Тольятти/ВКонтакте
Заседание Думы городского округа Тольятти. 25 сентября 2024
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САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. Дума Тольятти Самарской области приняла отставку Николая Ренца, возглавлявшего город с 2021 года, врио будет его первый заместитель Андрей Дроботов, сообщила администрация города.
Губернатор области Вячеслав Федорищев 16 сентября на оперативном совещании объявил, что Ренц подал в отставку и направляет официальный документ об этом в городскую думу, исполнять обязанности главы будет его первый заместитель.
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"Николай Ренц сложил полномочия главы городского округа. Соответствующее решение сегодня, 25 сентября принято депутатами на очередном заседании думы Тольятти... Исполнять обязанности главы городского округа с сегодняшнего дня будет первый заместитель главы Тольятти Андрей Дроботов", - говорится в сообщении.
Сам Ренц пояснил депутатам, что принял решение об отставке "по сугубо личным причинам".
Как уточняется на сайте администрации, 48-летний Дроботов пришел в мэрию в апреле 2022 года после работы в 2014-2021 годах в АО "Тольяттихимбанк" на должностях директора дирекции по корпоративному развитию и персоналу, заместителя председателя правления, председателя правления и советника председателя правления.
Ренц родился 12 марта 1956 года в городе Темиртау в Казахстане. Трудовую карьеру начал жестянщиком, кроме того, работал электромонтером-релейщиком, санитаром. С 1980 года работал врачом, заведующим отделением и главврачом в различных медучреждениях Самарской области. Избирался депутатом Самарской губернской думы первого, второго, четвертого, пятого и шестого созывов. С 30 апреля 2021 года работал в должности главы городского округа Тольятти. Кандидат медицинских наук. Заслуженный врач Российской Федерации.
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