Дума Тольятти приняла отставку главы города Николая Ренца
Дума Тольятти приняла отставку главы города Николая Ренца, врио станет Дроботов
© Фото : Администрация Тольятти/ВКонтактеЗаседание Думы городского округа Тольятти. 25 сентября 2024
Заседание Думы городского округа Тольятти. 25 сентября 2024
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САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. Дума Тольятти Самарской области приняла отставку Николая Ренца, возглавлявшего город с 2021 года, врио будет его первый заместитель Андрей Дроботов, сообщила администрация города.
Губернатор области Вячеслав Федорищев 16 сентября на оперативном совещании объявил, что Ренц подал в отставку и направляет официальный документ об этом в городскую думу, исполнять обязанности главы будет его первый заместитель.
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"Николай Ренц сложил полномочия главы городского округа. Соответствующее решение сегодня, 25 сентября принято депутатами на очередном заседании думы Тольятти... Исполнять обязанности главы городского округа с сегодняшнего дня будет первый заместитель главы Тольятти Андрей Дроботов", - говорится в сообщении.
Сам Ренц пояснил депутатам, что принял решение об отставке "по сугубо личным причинам".
Как уточняется на сайте администрации, 48-летний Дроботов пришел в мэрию в апреле 2022 года после работы в 2014-2021 годах в АО "Тольяттихимбанк" на должностях директора дирекции по корпоративному развитию и персоналу, заместителя председателя правления, председателя правления и советника председателя правления.
Ренц родился 12 марта 1956 года в городе Темиртау в Казахстане. Трудовую карьеру начал жестянщиком, кроме того, работал электромонтером-релейщиком, санитаром. С 1980 года работал врачом, заведующим отделением и главврачом в различных медучреждениях Самарской области. Избирался депутатом Самарской губернской думы первого, второго, четвертого, пятого и шестого созывов. С 30 апреля 2021 года работал в должности главы городского округа Тольятти. Кандидат медицинских наук. Заслуженный врач Российской Федерации.