https://ria.ru/20240925/tjumen-1974530601.html

Тюменская область готова к встрече финалистов "Мастера года"

Тюменская область готова к встрече финалистов "Мастера года" - РИА Новости, 25.09.2024

Тюменская область готова к встрече финалистов "Мастера года"

Финал всероссийского профессионального конкурса "Мастер года" пройдет в Тюмени с 28 сентября по 2 октября, регион готов встретить его участников гостеприимством РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T08:13

2024-09-25T08:13

2024-09-25T08:13

тюменская область

общество

тюмень

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 25 сен – РИА Новости. Финал всероссийского профессионального конкурса "Мастер года" пройдет в Тюмени с 28 сентября по 2 октября, регион готов встретить его участников гостеприимством и удивить не только программой, но и другими мероприятиями, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "Готовим пять площадок наших техникумов и колледжей, которые будут непосредственно принимать конкурсантов. Мы заинтересованы, чтобы каждый конкурсант максимально раскрылся. Во время проведения конкурса у нас будут марафоны, фестивали. Совместно с профсоюзами мы проведем вечерний фестиваль для всех участников и групп сопровождающих "Дело мастера боится", - цитирует слова замгубернатора Алексея Райдера информцентр. Финал "Мастера года" стартует 28 сентября, в нем участвуют 89 конкурсантов. В Тюмени им предстоит пройти три этапа испытаний. Для проведения конкурса на базе техникумов и колледжей организовано пять площадок. Отмечается, что педагоги смогут не только посоревноваться, но и получить информацию о новых образовательных технологиях и поделиться своим опытом с коллегами. Имена победителей будут объявлены 2 октября - в День среднего профессионального образования.

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тюмень

тюменская область

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Дарья Буймова

общество, тюмень, тюменская область