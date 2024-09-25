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Постпредство рассказало о проблемах поставщиков в тендерах ВПП ООН - РИА Новости, 25.09.2024
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05:47 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/tendery-1974523833.html
Постпредство рассказало о проблемах поставщиков в тендерах ВПП ООН
Постпредство рассказало о проблемах поставщиков в тендерах ВПП ООН - РИА Новости, 25.09.2024
Постпредство рассказало о проблемах поставщиков в тендерах ВПП ООН
Проблемы с участием российских поставщиков в тендерах Всемирной продовольственной программы ООН сохраняются и спустя несколько месяцев, из-за этих ограничений... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T05:47
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РИМ, 25 сен - РИА Новости, Александр Логунов. Проблемы с участием российских поставщиков в тендерах Всемирной продовольственной программы ООН сохраняются и спустя несколько месяцев, из-за этих ограничений сама ВПП в условиях дефицита бюджета вынуждена закупать продовольствие дороже, заявила РИА Новости заместитель постоянного представителя России при ФАО и других международных организациях в Риме Диляра Равилова-Боровик. В начале июня сообщалось, что компаниям из России ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для ВПП. В международной организации РИА Новости заявили, что поставщики из России продолжают приглашаться к участию в тендерах ВПП, но донорская помощь в некоторых случаях ограничивает подобные закупки. "Проблемы с участием российских поставщиков в тендерах ВПП сохраняются. В условиях санкций Секретариат ВПП не выдерживает сроки возмещения расходов российским компаниям за уже поставленное продовольствие", – заявила Равилова-Боровик. По ее словам, эти сложности связаны с тем, что расчеты осуществляются в долларах США, а платежи проходят через американские банки, которые подвергают их дополнительной и продолжительной проверке. "Как вы понимаете, многомесячное ожидание возмещения расходов негативно сказывается на взаимодействии. Российские компании готовы ждать, но любое терпение имеет границы, в особенности учитывая волатильность обменных курсов", - сказала заместитель постпреда. Другой проблемой Равилова-Боровик назвала искусственные ограничения, которые отдельные доноры налагают на закупки ВПП продовольствия из России. Из-за этих ограничений, подчеркнула она, ВПП в ряде случаев вынуждена закупать продовольствие в других странах по более высокой цене, "иногда дороже в два и более раз". "Нетрудно догадаться, что в условиях более чем 60% дефицита бюджета такая расточительность подрывает способность Программы охватить всех нуждающихся в продовольствии. Последние отчеты ВПП свидетельствуют о вынужденном сокращении ежедневных рационов питания, а также количества получателей продовольственной помощи в том числе в наиболее нуждающихся странах - Сирии, Афганистане и других", - сказала Равилова-Боровик. Она заверила, что, хотя не может назвать конкретные российские компании, столкнувшиеся с препятствиями, каждый из таких случаев находится на плотном контроле у постпредства. "Наша позиция хорошо известна: гуманитарная помощь не может являться инструментом политического воздействия", - добавила российский дипломат. ВПП, подчеркнула она, должна иметь возможность выполнять свой мандат в полном объеме, эффективно, в соответствии с принципами оказания международной гуманитарной помощи, закрепленными в резолюции 46/182 Генассамблеи ООН об укреплении координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи. "Препятствование этому является грубым нарушением и заслуживает оценки", - заключила заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Риме.
https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974518764.html
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россия, рим, сша, оон, фао, генеральная ассамблея оон
Россия, Рим, США, ООН, ФАО, Генеральная Ассамблея ООН
Постпредство рассказало о проблемах поставщиков в тендерах ВПП ООН

Постпредство: проблемы с участием поставщиков из РФ в тендерах ВПП ООН остаются

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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РИМ, 25 сен - РИА Новости, Александр Логунов. Проблемы с участием российских поставщиков в тендерах Всемирной продовольственной программы ООН сохраняются и спустя несколько месяцев, из-за этих ограничений сама ВПП в условиях дефицита бюджета вынуждена закупать продовольствие дороже, заявила РИА Новости заместитель постоянного представителя России при ФАО и других международных организациях в Риме Диляра Равилова-Боровик.
В начале июня сообщалось, что компаниям из России ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для ВПП. В международной организации РИА Новости заявили, что поставщики из России продолжают приглашаться к участию в тендерах ВПП, но донорская помощь в некоторых случаях ограничивает подобные закупки.
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"Проблемы с участием российских поставщиков в тендерах ВПП сохраняются. В условиях санкций Секретариат ВПП не выдерживает сроки возмещения расходов российским компаниям за уже поставленное продовольствие", – заявила Равилова-Боровик.
По ее словам, эти сложности связаны с тем, что расчеты осуществляются в долларах США, а платежи проходят через американские банки, которые подвергают их дополнительной и продолжительной проверке.
"Как вы понимаете, многомесячное ожидание возмещения расходов негативно сказывается на взаимодействии. Российские компании готовы ждать, но любое терпение имеет границы, в особенности учитывая волатильность обменных курсов", - сказала заместитель постпреда.
Другой проблемой Равилова-Боровик назвала искусственные ограничения, которые отдельные доноры налагают на закупки ВПП продовольствия из России.
Из-за этих ограничений, подчеркнула она, ВПП в ряде случаев вынуждена закупать продовольствие в других странах по более высокой цене, "иногда дороже в два и более раз".
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"Нетрудно догадаться, что в условиях более чем 60% дефицита бюджета такая расточительность подрывает способность Программы охватить всех нуждающихся в продовольствии. Последние отчеты ВПП свидетельствуют о вынужденном сокращении ежедневных рационов питания, а также количества получателей продовольственной помощи в том числе в наиболее нуждающихся странах - Сирии, Афганистане и других", - сказала Равилова-Боровик.
Она заверила, что, хотя не может назвать конкретные российские компании, столкнувшиеся с препятствиями, каждый из таких случаев находится на плотном контроле у постпредства.
"Наша позиция хорошо известна: гуманитарная помощь не может являться инструментом политического воздействия", - добавила российский дипломат.
ВПП, подчеркнула она, должна иметь возможность выполнять свой мандат в полном объеме, эффективно, в соответствии с принципами оказания международной гуманитарной помощи, закрепленными в резолюции 46/182 Генассамблеи ООН об укреплении координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи.
"Препятствование этому является грубым нарушением и заслуживает оценки", - заключила заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Риме.
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