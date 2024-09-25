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Замгубернатора Тюменской области назначили экс-сенатора Тараканова - РИА Новости, 25.09.2024
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13:48 25.09.2024 (обновлено: 13:55 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/tarakanov-1974598422.html
Замгубернатора Тюменской области назначили экс-сенатора Тараканова
Замгубернатора Тюменской области назначили экс-сенатора Тараканова - РИА Новости, 25.09.2024
Замгубернатора Тюменской области назначили экс-сенатора Тараканова
Бывший представитель правительства Тюменской области в Совете Федерации РФ Павел Тараканов назначен заместителем губернатора региона, руководителем... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T13:48
2024-09-25T13:55
политика
тюменская область
россия
александр моор
владимир якушев
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ТЮМЕНЬ, 25 сен – РИА Новости. Бывший представитель правительства Тюменской области в Совете Федерации РФ Павел Тараканов назначен заместителем губернатора региона, руководителем представительства правительства Тюменской области в органах госвласти РФ, сообщает информцентр областного правительства. "Павел Владимирович Тараканов назначен заместителем губернатора Тюменской области, руководителем представительства правительства Тюменской области в органах государственной власти Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор", - говорится в сообщении. Ранее Тараканов сообщил РИА Новости, что в среду официально покидает пост сенатора и рассчитывает продолжить работу в команде правительства региона. Место сенатора от исполнительной власти Тюменской области занял Владимир Якушев, его кандидатуру утвердил и направил в Совет Федерации РФ губернатор Тюменской области.
https://ria.ru/20240918/senator-1973389891.html
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политика, тюменская область, россия, александр моор, владимир якушев, совет федерации рф
Политика, Тюменская область, Россия, Александр Моор, Владимир Якушев, Совет Федерации РФ
Замгубернатора Тюменской области назначили экс-сенатора Тараканова

Экс-сенатора от Тюменской области Тараканова назначили замгубернатора региона

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПавел Тараканов
Павел Тараканов - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Павел Тараканов. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 25 сен – РИА Новости. Бывший представитель правительства Тюменской области в Совете Федерации РФ Павел Тараканов назначен заместителем губернатора региона, руководителем представительства правительства Тюменской области в органах госвласти РФ, сообщает информцентр областного правительства.
"Павел Владимирович Тараканов назначен заместителем губернатора Тюменской области, руководителем представительства правительства Тюменской области в органах государственной власти Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор", - говорится в сообщении.
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Источник: Якушев станет сенатором от Тюменской области
18 сентября, 13:47
Ранее Тараканов сообщил РИА Новости, что в среду официально покидает пост сенатора и рассчитывает продолжить работу в команде правительства региона.
Место сенатора от исполнительной власти Тюменской области занял Владимир Якушев, его кандидатуру утвердил и направил в Совет Федерации РФ губернатор Тюменской области.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Тюменский сенатор досрочно сложит свои полномочия
24 сентября, 14:41
 
ПолитикаТюменская областьРоссияАлександр МоорВладимир ЯкушевСовет Федерации РФ
 
 
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