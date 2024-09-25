https://ria.ru/20240925/tarakanov-1974598422.html

Замгубернатора Тюменской области назначили экс-сенатора Тараканова

Замгубернатора Тюменской области назначили экс-сенатора Тараканова - РИА Новости, 25.09.2024

Замгубернатора Тюменской области назначили экс-сенатора Тараканова

Бывший представитель правительства Тюменской области в Совете Федерации РФ Павел Тараканов назначен заместителем губернатора региона, руководителем... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T13:48

2024-09-25T13:48

2024-09-25T13:55

политика

тюменская область

россия

александр моор

владимир якушев

совет федерации рф

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ТЮМЕНЬ, 25 сен – РИА Новости. Бывший представитель правительства Тюменской области в Совете Федерации РФ Павел Тараканов назначен заместителем губернатора региона, руководителем представительства правительства Тюменской области в органах госвласти РФ, сообщает информцентр областного правительства. "Павел Владимирович Тараканов назначен заместителем губернатора Тюменской области, руководителем представительства правительства Тюменской области в органах государственной власти Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор", - говорится в сообщении. Ранее Тараканов сообщил РИА Новости, что в среду официально покидает пост сенатора и рассчитывает продолжить работу в команде правительства региона. Место сенатора от исполнительной власти Тюменской области занял Владимир Якушев, его кандидатуру утвердил и направил в Совет Федерации РФ губернатор Тюменской области.

https://ria.ru/20240918/senator-1973389891.html

https://ria.ru/20240924/sovfed-1974430723.html

тюменская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, тюменская область, россия, александр моор, владимир якушев, совет федерации рф