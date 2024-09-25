https://ria.ru/20240925/taliby-1974552830.html
Несколько стран могут подать иск против талибов из-за дискриминации женщин
Несколько стран могут подать иск против талибов из-за дискриминации женщин - РИА Новости, 25.09.2024
Несколько стран могут подать иск против талибов из-за дискриминации женщин
Германия, Австралия, Канада и Нидерланды могут подать иск против "Талибана"* в Международный суд ООН, если правительство талибов не предпримет никаких шагов в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:43
2024-09-25T10:43
2024-09-25T10:43
в мире
афганистан
германия
австралия
анналена бербок
оон
талибан
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755410305_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_827bffe6c368bf853a2daf27f2da1b5b.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Германия, Австралия, Канада и Нидерланды могут подать иск против "Талибана"* в Международный суд ООН, если правительство талибов не предпримет никаких шагов в отношении ликвидации дискриминации женщин в Афганистане, сообщает немецкая газета Zeit. "Германия и несколько союзных государств потребовали от "Талибана" в Афганистане выполнять свои обязанности в рамках конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)... Министр иностранных дел (ФРГ - ред.) Анналена Бербок (от партии "Зеленых") в эту среду на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке хочет проконсультироваться по этой теме со своими коллегами из Австралии, Канады, а также Нидерландов. Страны планируют третейское разбирательство, если за определенный срок (со стороны талибов - ред.) не будет предпринято никаких шагов. В качестве последней меры может быть задействован Международный суд (ООН - ред.) в Гааге", - говорится в публикации. После установления полного контроля над территорией страны в середине августа 2021 года талибы, невзирая на свои прежние обещания не ущемлять женщин в правах, не предприняли никаких существенных действий для обеспечения женщин Афганистана образованием на протяжении первого года своего правления, а к концу прошлого года и вовсе запретили женщинам учиться в университетах.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240923/briks-1974161947.html
афганистан
германия
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755410305_175:0:2716:1906_1920x0_80_0_0_0b885dc8e7ddc9d6ec2bca02ad157c64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, германия, австралия, анналена бербок, оон, талибан, генеральная ассамблея оон
В мире, Афганистан, Германия, Австралия, Анналена Бербок, ООН, Талибан, Генеральная Ассамблея ООН
Несколько стран могут подать иск против талибов из-за дискриминации женщин
Zeit: несколько стран могут подать иск против талибов из-за дискриминации женщин