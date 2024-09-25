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Несколько стран могут подать иск против талибов из-за дискриминации женщин - РИА Новости, 25.09.2024
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10:43 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/taliby-1974552830.html
Несколько стран могут подать иск против талибов из-за дискриминации женщин
Несколько стран могут подать иск против талибов из-за дискриминации женщин - РИА Новости, 25.09.2024
Несколько стран могут подать иск против талибов из-за дискриминации женщин
Германия, Австралия, Канада и Нидерланды могут подать иск против "Талибана"* в Международный суд ООН, если правительство талибов не предпримет никаких шагов в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:43
2024-09-25T10:43
в мире
афганистан
германия
австралия
анналена бербок
оон
талибан
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Германия, Австралия, Канада и Нидерланды могут подать иск против "Талибана"* в Международный суд ООН, если правительство талибов не предпримет никаких шагов в отношении ликвидации дискриминации женщин в Афганистане, сообщает немецкая газета Zeit. "Германия и несколько союзных государств потребовали от "Талибана" в Афганистане выполнять свои обязанности в рамках конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)... Министр иностранных дел (ФРГ - ред.) Анналена Бербок (от партии "Зеленых") в эту среду на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке хочет проконсультироваться по этой теме со своими коллегами из Австралии, Канады, а также Нидерландов. Страны планируют третейское разбирательство, если за определенный срок (со стороны талибов - ред.) не будет предпринято никаких шагов. В качестве последней меры может быть задействован Международный суд (ООН - ред.) в Гааге", - говорится в публикации. После установления полного контроля над территорией страны в середине августа 2021 года талибы, невзирая на свои прежние обещания не ущемлять женщин в правах, не предприняли никаких существенных действий для обеспечения женщин Афганистана образованием на протяжении первого года своего правления, а к концу прошлого года и вовсе запретили женщинам учиться в университетах.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, афганистан, германия, австралия, анналена бербок, оон, талибан, генеральная ассамблея оон
В мире, Афганистан, Германия, Австралия, Анналена Бербок, ООН, Талибан, Генеральная Ассамблея ООН
Несколько стран могут подать иск против талибов из-за дискриминации женщин

Zeit: несколько стран могут подать иск против талибов из-за дискриминации женщин

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкТалибы
Талибы - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Германия, Австралия, Канада и Нидерланды могут подать иск против "Талибана"* в Международный суд ООН, если правительство талибов не предпримет никаких шагов в отношении ликвидации дискриминации женщин в Афганистане, сообщает немецкая газета Zeit.
"Германия и несколько союзных государств потребовали от "Талибана" в Афганистане выполнять свои обязанности в рамках конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)... Министр иностранных дел (ФРГ - ред.) Анналена Бербок (от партии "Зеленых") в эту среду на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке хочет проконсультироваться по этой теме со своими коллегами из Австралии, Канады, а также Нидерландов. Страны планируют третейское разбирательство, если за определенный срок (со стороны талибов - ред.) не будет предпринято никаких шагов. В качестве последней меры может быть задействован Международный суд (ООН - ред.) в Гааге", - говорится в публикации.
После установления полного контроля над территорией страны в середине августа 2021 года талибы, невзирая на свои прежние обещания не ущемлять женщин в правах, не предприняли никаких существенных действий для обеспечения женщин Афганистана образованием на протяжении первого года своего правления, а к концу прошлого года и вовсе запретили женщинам учиться в университетах.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Пресс-центр саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Талибы заявили о важности участия в саммите БРИКС
23 сентября, 07:07
 
В миреАфганистанГерманияАвстралияАнналена БербокООНТалибанГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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