https://ria.ru/20240925/taliby-1974552830.html

Несколько стран могут подать иск против талибов из-за дискриминации женщин

Несколько стран могут подать иск против талибов из-за дискриминации женщин - РИА Новости, 25.09.2024

Несколько стран могут подать иск против талибов из-за дискриминации женщин

Германия, Австралия, Канада и Нидерланды могут подать иск против "Талибана"* в Международный суд ООН, если правительство талибов не предпримет никаких шагов в... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T10:43

2024-09-25T10:43

2024-09-25T10:43

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Германия, Австралия, Канада и Нидерланды могут подать иск против "Талибана"* в Международный суд ООН, если правительство талибов не предпримет никаких шагов в отношении ликвидации дискриминации женщин в Афганистане, сообщает немецкая газета Zeit. "Германия и несколько союзных государств потребовали от "Талибана" в Афганистане выполнять свои обязанности в рамках конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)... Министр иностранных дел (ФРГ - ред.) Анналена Бербок (от партии "Зеленых") в эту среду на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке хочет проконсультироваться по этой теме со своими коллегами из Австралии, Канады, а также Нидерландов. Страны планируют третейское разбирательство, если за определенный срок (со стороны талибов - ред.) не будет предпринято никаких шагов. В качестве последней меры может быть задействован Международный суд (ООН - ред.) в Гааге", - говорится в публикации. После установления полного контроля над территорией страны в середине августа 2021 года талибы, невзирая на свои прежние обещания не ущемлять женщин в правах, не предприняли никаких существенных действий для обеспечения женщин Афганистана образованием на протяжении первого года своего правления, а к концу прошлого года и вовсе запретили женщинам учиться в университетах.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240923/briks-1974161947.html

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в мире, афганистан, германия, австралия, анналена бербок, оон, талибан, генеральная ассамблея оон