https://ria.ru/20240925/tailand-1974719780.html

В Таиланде разрешили регистрацию однополых браков

В Таиланде разрешили регистрацию однополых браков - РИА Новости, 25.09.2024

В Таиланде разрешили регистрацию однополых браков

В Таиланде опубликован королевский указ об изменениях в тексте Гражданского и коммерческого кодекса королевства, разрешающих регистрацию однополых браков и... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T22:40

2024-09-25T22:40

2024-09-25T22:40

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БАНГКОК, 25 сен – РИА Новости. В Таиланде опубликован королевский указ об изменениях в тексте Гражданского и коммерческого кодекса королевства, разрешающих регистрацию однополых браков и уравнивающих однополые браки в правах с традиционными. С вхождением в действие этого указа в январе 2025 года Таиланд станет второй страной в Азии, официально разрешившей регистрацию однополых браков после Тайваня, где подобное законодательство было введено в действие в 2019 году. Указ об изменениях в разделах, касающихся семьи и брака Гражданского и коммерческого кодекса, опубликован в Royal Government Gazette, специальном издании для обнародования новых законов, подзаконных актов и постановлений правительства. "Настоящим от имени Его Величества Короля Маха Ватчиралонгкона (Рамы Х) объявляется указ об изменениях в тексте Гражданского и коммерческого кодекса Таиланда", - говорится в документе. "С момента введения в действия указа Гражданский и коммерческий кодекс Таиланда получает название Гражданский и коммерческий кодекс Таиланда, издание с изменениями и дополнениями 2024 года. Указ вступает в действие через 120 дней после опубликования в Royal Government Gazette", - также говорится в указе. Документ на 21 странице, датированный 12 августа 2024 года, был опубликован 24 сентября 2024 года в связи с его длительным рассмотрением в сенате Таиланда после принятия нижней палатой таиландского парламента, соответственно в действие он вступает 22 января 2025 года. В указе содержатся изменения к десяткам статей кодекса, касающихся вопросов семьи и брака, в том числе помолвки, традиционного для Таиланда калыма, заключения брака, совместной собственности, нажитой в браке, заключения брачных договоров, наследования имущества, развода, положения и прав детей в семье. В тексте внесенных изменений ни разу не упоминается понятие "однополый брак", однако, при сохранении текстовых формулировок предыдущей редакции кодекса, слова "мужчина" и "женщина" заменены во всех статьях словами "одна сторона" и "вторая сторона". К указу прилагается короткое замечание, поясняющее причины внесения изменений в Гражданский и коммерческий кодекс. "Так как институт семьи является важнейшим фактором развития общества и повышения качества жизни населения, но Гражданский и коммерческий кодекс в предыдущей редакции определяет брак как семейный союз только мужчины и женщины, что не соответствует современному состоянию общества, когда в реальных семейных отношениях с ведением общего хозяйства, сожительством, взаимной поддержкой и обеспечением и ведением иных отношений, неотличимых от отношений в браке мужчины и женщины, живут не только мужчины и женщины, но и пары иного гендерного состава, возникла необходимость внесения изменений и дополнений в Гражданский и коммерческий кодекс с целью признать, утвердить и уравнять в законных правах, обязанностях и юридическом статусе браки между парами иного гендерного состава, чем мужчины и женщины и укрепить институт семьи, из представителей каких гендеров она бы ни состояла, что и осуществлено настоящим указом", - говорится в замечании.

https://ria.ru/20240313/razvod-1932789463.html

https://ria.ru/20240428/zakon-1942872533.html

https://ria.ru/20240705/kipr-1957548338.html

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в мире, таиланд, азия, тайвань, маха ватчиралонгкон