https://ria.ru/20240925/taganrog-1974628298.html
Сотрудника СК по Таганрогу задержали по подозрению в коррупции
Сотрудника СК по Таганрогу задержали по подозрению в коррупции - РИА Новости, 25.09.2024
Сотрудника СК по Таганрогу задержали по подозрению в коррупции
Силовики задержали главу следственного отдела СК России по Таганрогу Руслана Багмута, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:15
2024-09-25T15:15
2024-09-25T15:15
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали главу следственного отдела СК России по Таганрогу Руслана Багмута, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "Задержан руководитель следственного отдела СК России по Таганрогу", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что Багмут подозревается в коррупции.
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происшествия, таганрог, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Таганрог, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Сотрудника СК по Таганрогу задержали по подозрению в коррупции
Главу следственного отдела СК по Таганрогу задержали по подозрению в коррупции