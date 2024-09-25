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Сотрудника СК по Таганрогу задержали по подозрению в коррупции - РИА Новости, 25.09.2024
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15:15 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/taganrog-1974628298.html
Сотрудника СК по Таганрогу задержали по подозрению в коррупции
Сотрудника СК по Таганрогу задержали по подозрению в коррупции - РИА Новости, 25.09.2024
Сотрудника СК по Таганрогу задержали по подозрению в коррупции
Силовики задержали главу следственного отдела СК России по Таганрогу Руслана Багмута, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:15
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происшествия
таганрог
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали главу следственного отдела СК России по Таганрогу Руслана Багмута, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "Задержан руководитель следственного отдела СК России по Таганрогу", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что Багмут подозревается в коррупции.
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происшествия, таганрог, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Таганрог, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Сотрудника СК по Таганрогу задержали по подозрению в коррупции

Главу следственного отдела СК по Таганрогу задержали по подозрению в коррупции

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали главу следственного отдела СК России по Таганрогу Руслана Багмута, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Задержан руководитель следственного отдела СК России по Таганрогу", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Багмут подозревается в коррупции.
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