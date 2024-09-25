https://ria.ru/20240925/taganrog-1974628298.html

Сотрудника СК по Таганрогу задержали по подозрению в коррупции

Сотрудника СК по Таганрогу задержали по подозрению в коррупции - РИА Новости, 25.09.2024

Сотрудника СК по Таганрогу задержали по подозрению в коррупции

Силовики задержали главу следственного отдела СК России по Таганрогу Руслана Багмута, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:15

2024-09-25T15:15

2024-09-25T15:15

происшествия

таганрог

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали главу следственного отдела СК России по Таганрогу Руслана Багмута, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "Задержан руководитель следственного отдела СК России по Таганрогу", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что Багмут подозревается в коррупции.

https://ria.ru/20240925/ivanov-1974625571.html

таганрог

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происшествия, таганрог, россия, следственный комитет россии (ск рф)