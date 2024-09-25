https://ria.ru/20240925/tadzhikistan-1974622451.html

Высмеивавшему славянок блогеру из Таджикистана грозит срок

Высмеивавшему славянок блогеру из Таджикистана грозит срок - РИА Новости, 25.09.2024

Высмеивавшему славянок блогеру из Таджикистана грозит срок

Блогеру из Таджикистана Салмону Джумабою, высмеивавшего девушек славянской внешности, грозит до 6 лет колонии. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:55

2024-09-25T14:55

2024-09-25T14:55

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Блогеру из Таджикистана Салмону Джумабою, высмеивавшего девушек славянской внешности, грозит до 6 лет колонии. Джумабой с января находился под домашним арестом, но Чертановский суд Москвы постановил отправить его в СИЗО. Ему вменяется пункт "в" части 2 статьи 282 УК РФ - унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, совершенное организованной группой. В такой квалификации ему в случае обвинительного приговора грозит до 6 лет колонии, суд также может дополнительно запретить ему администрировать страницы в интернете. По версии следствия, блогер публиковал постановочные видео, где высмеивал девушек славянской наружности.

https://ria.ru/20240719/bloger-1960781555.html

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происшествия, таджикистан, москва, россия