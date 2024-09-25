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Высмеивавшему славянок блогеру из Таджикистана грозит срок
Высмеивавшему славянок блогеру из Таджикистана грозит срок - РИА Новости, 25.09.2024
Высмеивавшему славянок блогеру из Таджикистана грозит срок
Блогеру из Таджикистана Салмону Джумабою, высмеивавшего девушек славянской внешности, грозит до 6 лет колонии. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:55
2024-09-25T14:55
2024-09-25T14:55
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Блогеру из Таджикистана Салмону Джумабою, высмеивавшего девушек славянской внешности, грозит до 6 лет колонии. Джумабой с января находился под домашним арестом, но Чертановский суд Москвы постановил отправить его в СИЗО. Ему вменяется пункт "в" части 2 статьи 282 УК РФ - унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, совершенное организованной группой. В такой квалификации ему в случае обвинительного приговора грозит до 6 лет колонии, суд также может дополнительно запретить ему администрировать страницы в интернете. По версии следствия, блогер публиковал постановочные видео, где высмеивал девушек славянской наружности.
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происшествия, таджикистан, москва, россия
Происшествия, Таджикистан, Москва, Россия
Высмеивавшему славянок блогеру из Таджикистана грозит срок
Блогеру из Таджикистана, высмеивавшему славянок, грозит до 6 лет колонии