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Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024
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12:43 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/svo-1974583889.html
Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ
Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024
Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки в Харьковской области отбили три контратаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 120 военных,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:43
2024-09-25T12:43
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки в Харьковской области отбили три контратаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 120 военных, сообщило в среду Министерство обороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Барило Сумской области, Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. Отражены три контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. "Противник потерял до 120 военнослужащих, три танка, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, две 122-мм боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", 152-мм орудие Д-20, пять 122-мм гаубиц Д-30 и 105-мм орудие М101 производства США", - отмечает МО РФ.
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в мире, харьковская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ

Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки в Харьковской области отбили три контратаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 120 военных, сообщило в среду Министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Барило Сумской области, Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. Отражены три контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял до 120 военнослужащих, три танка, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, две 122-мм боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", 152-мм орудие Д-20, пять 122-мм гаубиц Д-30 и 105-мм орудие М101 производства США", - отмечает МО РФ.
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