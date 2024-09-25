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Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ
Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024
Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки в Харьковской области отбили три контратаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 120 военных,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:43
2024-09-25T12:43
2024-09-25T12:43
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки в Харьковской области отбили три контратаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 120 военных, сообщило в среду Министерство обороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Барило Сумской области, Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. Отражены три контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. "Противник потерял до 120 военнослужащих, три танка, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, две 122-мм боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", 152-мм орудие Д-20, пять 122-мм гаубиц Д-30 и 105-мм орудие М101 производства США", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ
Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ в Харьковской области