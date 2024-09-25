Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 835 военных в зоне ответственности "Юга" за сутки - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 25.09.2024 (обновлено: 12:41 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/svo-1974583362.html
ВСУ потеряли до 835 военных в зоне ответственности "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 835 военных в зоне ответственности "Юга" за сутки - РИА Новости, 25.09.2024
ВСУ потеряли до 835 военных в зоне ответственности "Юга" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 835 военнослужащих и семь складов боеприпасов в зоне действий подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило Минобороны... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:39
2024-09-25T12:41
в мире
россия
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972929167_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_3e6108a86d1544b5a3445517c838373e.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 835 военнослужащих и семь складов боеприпасов в зоне действий подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение формированиям 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 835 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", а также произведенные в США две 155-мм гаубицы М777, 155-мм гаубицу М114, 105-мм орудие М119 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены семь складов боеприпасов", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20240925/dnr-1974572089.html
россия
константиновка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972929167_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_819ebfd8ec4676e8a950b42e4c43331a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ потеряли до 835 военных в зоне ответственности "Юга" за сутки

ВСУ потеряли до 835 военных и семь складов боеприпасов в зоне "Юга" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Зона СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 835 военнослужащих и семь складов боеприпасов в зоне действий подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение формированиям 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 835 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", а также произведенные в США две 155-мм гаубицы М777, 155-мм гаубицу М114, 105-мм орудие М119 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены семь складов боеприпасов", - говорится в сообщении министерства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
Вчера, 12:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала