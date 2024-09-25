https://ria.ru/20240925/svo-1974583362.html
ВСУ потеряли до 835 военных в зоне ответственности "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 835 военных в зоне ответственности "Юга" за сутки - РИА Новости, 25.09.2024
ВСУ потеряли до 835 военных в зоне ответственности "Юга" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 835 военнослужащих и семь складов боеприпасов в зоне действий подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило Минобороны... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:39
2024-09-25T12:39
2024-09-25T12:41
в мире
россия
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972929167_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_3e6108a86d1544b5a3445517c838373e.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 835 военнослужащих и семь складов боеприпасов в зоне действий подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение формированиям 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 835 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", а также произведенные в США две 155-мм гаубицы М777, 155-мм гаубицу М114, 105-мм орудие М119 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены семь складов боеприпасов", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20240925/dnr-1974572089.html
россия
константиновка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972929167_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_819ebfd8ec4676e8a950b42e4c43331a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ потеряли до 835 военных в зоне ответственности "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 835 военных и семь складов боеприпасов в зоне "Юга" за сутки