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ВСУ потеряли до 835 военных в зоне ответственности "Юга" за сутки

ВСУ потеряли до 835 военных в зоне ответственности "Юга" за сутки - РИА Новости, 25.09.2024

ВСУ потеряли до 835 военных в зоне ответственности "Юга" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 835 военнослужащих и семь складов боеприпасов в зоне действий подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило Минобороны... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:39

2024-09-25T12:39

2024-09-25T12:41

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 835 военнослужащих и семь складов боеприпасов в зоне действий подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение формированиям 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 835 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", а также произведенные в США две 155-мм гаубицы М777, 155-мм гаубицу М114, 105-мм орудие М119 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены семь складов боеприпасов", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20240925/dnr-1974572089.html

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в мире, россия, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины