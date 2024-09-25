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Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в нескольких районах - РИА Новости, 25.09.2024
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12:24 25.09.2024
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Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в нескольких районах
Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в нескольких районах - РИА Новости, 25.09.2024
Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в нескольких районах
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах Запорожской и Херсонской областей и города Херсон, противник потерял до 30 военных, РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:24
2024-09-25T12:24
специальная военная операция на украине
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херсонская область
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россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах Запорожской и Херсонской областей и города Херсон, противник потерял до 30 военных, сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 128-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й, 37-й бригад морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Жеребянки Запорожской области, Веселое, Ивановка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля и две 152 мм гаубицы "Мста-Б". Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240925/aviatsiya-1974574054.html
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в мире, херсонская область , херсон, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Херсон, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в нескольких районах

ВСУ потеряли до 30 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах Запорожской и Херсонской областей и города Херсон, противник потерял до 30 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 128-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й, 37-й бригад морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Жеребянки Запорожской области, Веселое, Ивановка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля и две 152 мм гаубицы "Мста-Б". Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
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