https://ria.ru/20240925/svo-1974574869.html

Группировка "Запад" отразила три контратаки ВСУ в Харьковской области

Группировка "Запад" отразила три контратаки ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 25.09.2024

Группировка "Запад" отразила три контратаки ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:22

2024-09-25T12:22

2024-09-25T12:22

специальная военная операция на украине

технологии

сша

россия

великобритания

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974397117_0:203:3074:1932_1920x0_80_0_0_7902cee730231c3b337addfab06da63e.jpg

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и отразили три контратаки, потери противника составили до 390 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Богуславка, Колесниковка, Кругляковка и Лозовая Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, они отразили три контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады ВСУ. "Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, две 122 мм боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства", - добавили в Минобороны РФ. Кроме того, уничтожены две гаубицы М198 производства США, самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, две гаубицы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", орудие Д-20, гаубица Д-30, орудие М101 производства США и орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

https://ria.ru/20240925/bespilotnik-1974571642.html

https://ria.ru/20240925/dnr-1974572089.html

сша

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, россия, великобритания, вооруженные силы украины