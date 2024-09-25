https://ria.ru/20240925/sudzhi-1974588360.html

Житель Суджи рассказал, как спас жену и пятерых детей

Житель Суджи рассказал, как спас жену и пятерых детей - РИА Новости, 25.09.2024

Житель Суджи рассказал, как спас жену и пятерых детей

Житель курской Суджи Роман Яценко рассказал РИА Новости, как спас свою жену и пятерых детей, выведя их из города под обстрелом ВСУ. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T13:06

2024-09-25T13:06

2024-09-25T13:06

суджа

россия

курская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973796581_0:272:960:812_1920x0_80_0_0_fb91ed543d0766a2d8c7659c41ff10dd.jpg

КУРСК, 25 сен – РИА Новости. Житель курской Суджи Роман Яценко рассказал РИА Новости, как спас свою жену и пятерых детей, выведя их из города под обстрелом ВСУ. Яценко рассказал. что 6 августа, когда ВСУ напали на Курскую область, он находился в Москве, а его жена и дети - в Судже. Мобильная связь пропала около 15.00, жена успела сказать ему, что с детьми спряталась в подвале. Он предупредил супругу, чтобы "не смела показывать панику при детях". "Не дай Бог, они заметят на твоем лице какие-нибудь слезы или какие-то эмоции неподобающие. Действуй собранно", - сказал мужчина, после чего связь оборвалась. Уже после выяснилось, что женщина справилась с этой задачей. Мужчина выехал в Суджу, на следующий день вечером он добрался до находящегося рядом села Большое Солдатское. "Меня утром довезли до развилки на Дьяконово, там высадили, и я пошел пешком с левой стороны по посадке в сторону Суджи. Наши бойцы там сидели, проверили документы. Я говорю, что надо туда. "Не пустить мы тебя, не можем. На свой страх и риск, Суджа занята, гражданских убивают, обстреливают". Я решил идти, просто кроме меня никто этого не сделает", - сказал он. По его словам, на суджанском кольце была огневая точка ВСУ, откуда они стреляли по гражданским машинам. Он решил обойти ее по краю поля, но мужчину заметили и открыли огонь. Этот участок ему пришлось переползать. "Так домой добрался… Всех быстро собрал. Четкую команду дал. Из рюкзаков все выкинуть. Телефоны, пауэрбанки, одни трусы, одни носки. Чтоб налегке. Минут за 10 мы быстро собрались. Я их также вывел", - рассказал Яценко. Еще по пути домой он встретил жительницу Суджи Марию, которая не могла выехать из города - ее семья забрала с собой. Для семьи мужчина провел инструктаж - на опасном участке, где его обстреляли по пути домой, нужно было "идти гуськом, не кучкой, по команде "земля" сразу все на землю". Эта мера предосторожности, как оказалось, спасла жизни эвакуирующимся. Они попали на глаза противнику и он вновь открыл огонь, несмотря на то, что, по словам Яценко, было видно, что идут дети. "По команде "земля" все быстро упали. Говорю: "ползем все". Еще помог бурьян… Ну где-то сантиметров 50-60 бурьянец. Мы так под ним с краешку и ползли", - рассказал он. По словам мужчины, ему с семьей пришлось пройти пешком около семи километров. Яценко вспоминает, что в первый день вторжения жена пыталась его отговорить, просила не приезжать. "Говорит, здесь ВСУшники, все заминировано, ты, говорит, не пройдешь. Ну, это мое решение. Я - папа. Я просто папа", - подытожил он. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,7 тысячи военных, 127 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240920/naemniki-1973749964.html

https://ria.ru/20240916/vsu-1973060412.html

https://ria.ru/20240922/evakuatsiya-1974055271.html

суджа

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

суджа, россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины