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Суд признал права "дочки" Сбербанка на компанию-владельца франшизы Pandora - РИА Новости, 25.09.2024
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18:45 25.09.2024 (обновлено: 18:48 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/sud-1974690253.html
Суд признал права "дочки" Сбербанка на компанию-владельца франшизы Pandora
Суд признал права "дочки" Сбербанка на компанию-владельца франшизы Pandora - РИА Новости, 25.09.2024
Суд признал права "дочки" Сбербанка на компанию-владельца франшизы Pandora
Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Сбербанк Инвестиции" к кипрской Panclub Enterprises Limited признал за истцом права на 100% акций АО "ПанКлуб", владеющего... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T18:45
2024-09-25T18:48
экономика
москва
россия
кипр
максим ноготков
сбербанк россии
федеральная налоговая служба (фнс россии)
связной
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Сбербанк Инвестиции" к кипрской Panclub Enterprises Limited признал за истцом права на 100% акций АО "ПанКлуб", владеющего франшизой международной ювелирной сети Pandora в России, следует из опубликованного решения суда. В нем говорится, что ответчик Panclub Enterprises Limited является дочерней структурой истца. При этом кипрской компании принадлежит 100% акций АО "ПанКлуб". Из-за санкций в отношении Сбербанка корпоративный секретарь и директор Panclub Enterprises отказались от принятия корпоративных решений и любого другого взаимодействия с российской компанией и сняли с себя полномочия. В целях осуществления корпоративных прав в отношении АО "ПанКлуб" вместо заблокированной компании Panclub Enterprises ООО "Сбербанк Инвестиции" подало в ФНС заявление об осуществлении прав акционера, которое было удовлетворено решением ФНС в октябре 2023 года. Суд, удовлетворяя иск, признал компанию Panclub Enterprises "заблокированным активом истца". Поскольку она не ведет никакой деятельности, по кипрским законам она должна быть исключена из реестра, а все ее имущество, включая акции АО "ПанКлуб" в таком случае будет признано бесхозным и подлежащим передаче в пользу Республики Кипр. При этом истец, изначальный владелец акций, из-за санкций не сможет подать возражения против данных действий на Кипре. В июле Сбербанк обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве АО "ПанКлуб", оно пока не рассмотрено. Банк приобрел 35% кипрской Panclub в 2014 году, а оставшиеся 65% получил в 2015 году за долги. Как рассказывал в 2019 году журналистам вице-президент Сбербанка и председатель совета директоров "Сбербанк инвестиций" Оскар Рацин, Сбербанк в начале 2014 года инвестировал в "ПанКлуб", основным акционером которого был тогда Максим Ноготков, основатель сотового ритейлера "Связной". После того, как Ноготков, по словам Рацина, "допустил дефолт по своим обязательствам", банку "пришлось предъявить к погашению те средства", которые он давал на этот бизнес. Датский производитель ювелирных изделий Pandora в марте 2022 года приостановил деловые отношения с Россией и Белоруссией из-за событий на Украине. В 2022 году ее ювелирные украшения были доступны в 9 тысячах точек продаж по всему миру, 1,8 тысячи из которых - магазины Pandora.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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экономика, москва, россия, кипр, максим ноготков, сбербанк россии, федеральная налоговая служба (фнс россии), связной
Экономика, Москва, Россия, Кипр, Максим Ноготков, Сбербанк России, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Связной
Суд признал права "дочки" Сбербанка на компанию-владельца франшизы Pandora

Суд признал права "дочки" Сбербанка на компанию-владельца франшизы Pandora

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Сбербанка
Здание Сбербанка - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Сбербанка. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Сбербанк Инвестиции" к кипрской Panclub Enterprises Limited признал за истцом права на 100% акций АО "ПанКлуб", владеющего франшизой международной ювелирной сети Pandora в России, следует из опубликованного решения суда.
В нем говорится, что ответчик Panclub Enterprises Limited является дочерней структурой истца. При этом кипрской компании принадлежит 100% акций АО "ПанКлуб". Из-за санкций в отношении Сбербанка корпоративный секретарь и директор Panclub Enterprises отказались от принятия корпоративных решений и любого другого взаимодействия с российской компанией и сняли с себя полномочия.
В целях осуществления корпоративных прав в отношении АО "ПанКлуб" вместо заблокированной компании Panclub Enterprises ООО "Сбербанк Инвестиции" подало в ФНС заявление об осуществлении прав акционера, которое было удовлетворено решением ФНС в октябре 2023 года.
Суд, удовлетворяя иск, признал компанию Panclub Enterprises "заблокированным активом истца". Поскольку она не ведет никакой деятельности, по кипрским законам она должна быть исключена из реестра, а все ее имущество, включая акции АО "ПанКлуб" в таком случае будет признано бесхозным и подлежащим передаче в пользу Республики Кипр. При этом истец, изначальный владелец акций, из-за санкций не сможет подать возражения против данных действий на Кипре.
В июле Сбербанк обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве АО "ПанКлуб", оно пока не рассмотрено. Банк приобрел 35% кипрской Panclub в 2014 году, а оставшиеся 65% получил в 2015 году за долги.
Как рассказывал в 2019 году журналистам вице-президент Сбербанка и председатель совета директоров "Сбербанк инвестиций" Оскар Рацин, Сбербанк в начале 2014 года инвестировал в "ПанКлуб", основным акционером которого был тогда Максим Ноготков, основатель сотового ритейлера "Связной". После того, как Ноготков, по словам Рацина, "допустил дефолт по своим обязательствам", банку "пришлось предъявить к погашению те средства", которые он давал на этот бизнес.
Датский производитель ювелирных изделий Pandora в марте 2022 года приостановил деловые отношения с Россией и Белоруссией из-за событий на Украине. В 2022 году ее ювелирные украшения были доступны в 9 тысячах точек продаж по всему миру, 1,8 тысячи из которых - магазины Pandora.
 
ЭкономикаМоскваРоссияКипрМаксим НоготковСбербанк РоссииФедеральная налоговая служба (ФНС России)Связной
 
 
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