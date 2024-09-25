https://ria.ru/20240925/sud-1974690253.html

Суд признал права "дочки" Сбербанка на компанию-владельца франшизы Pandora

Суд признал права "дочки" Сбербанка на компанию-владельца франшизы Pandora - РИА Новости, 25.09.2024

Суд признал права "дочки" Сбербанка на компанию-владельца франшизы Pandora

Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Сбербанк Инвестиции" к кипрской Panclub Enterprises Limited признал за истцом права на 100% акций АО "ПанКлуб", владеющего... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T18:45

2024-09-25T18:45

2024-09-25T18:48

экономика

москва

россия

кипр

максим ноготков

сбербанк россии

федеральная налоговая служба (фнс россии)

связной

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Сбербанк Инвестиции" к кипрской Panclub Enterprises Limited признал за истцом права на 100% акций АО "ПанКлуб", владеющего франшизой международной ювелирной сети Pandora в России, следует из опубликованного решения суда. В нем говорится, что ответчик Panclub Enterprises Limited является дочерней структурой истца. При этом кипрской компании принадлежит 100% акций АО "ПанКлуб". Из-за санкций в отношении Сбербанка корпоративный секретарь и директор Panclub Enterprises отказались от принятия корпоративных решений и любого другого взаимодействия с российской компанией и сняли с себя полномочия. В целях осуществления корпоративных прав в отношении АО "ПанКлуб" вместо заблокированной компании Panclub Enterprises ООО "Сбербанк Инвестиции" подало в ФНС заявление об осуществлении прав акционера, которое было удовлетворено решением ФНС в октябре 2023 года. Суд, удовлетворяя иск, признал компанию Panclub Enterprises "заблокированным активом истца". Поскольку она не ведет никакой деятельности, по кипрским законам она должна быть исключена из реестра, а все ее имущество, включая акции АО "ПанКлуб" в таком случае будет признано бесхозным и подлежащим передаче в пользу Республики Кипр. При этом истец, изначальный владелец акций, из-за санкций не сможет подать возражения против данных действий на Кипре. В июле Сбербанк обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве АО "ПанКлуб", оно пока не рассмотрено. Банк приобрел 35% кипрской Panclub в 2014 году, а оставшиеся 65% получил в 2015 году за долги. Как рассказывал в 2019 году журналистам вице-президент Сбербанка и председатель совета директоров "Сбербанк инвестиций" Оскар Рацин, Сбербанк в начале 2014 года инвестировал в "ПанКлуб", основным акционером которого был тогда Максим Ноготков, основатель сотового ритейлера "Связной". После того, как Ноготков, по словам Рацина, "допустил дефолт по своим обязательствам", банку "пришлось предъявить к погашению те средства", которые он давал на этот бизнес. Датский производитель ювелирных изделий Pandora в марте 2022 года приостановил деловые отношения с Россией и Белоруссией из-за событий на Украине. В 2022 году ее ювелирные украшения были доступны в 9 тысячах точек продаж по всему миру, 1,8 тысячи из которых - магазины Pandora.

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экономика, москва, россия, кипр, максим ноготков, сбербанк россии, федеральная налоговая служба (фнс россии), связной