В Перми смягчили наказание подростку, поджегшему школьницу
Суд смягчил наказание подростку, который изнасиловал и поджег девушку под Пермью
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 25 сен - РИА Новости. Пермский краевой суд сократил на один месяц срок наказания юноше, которому за изнасилование и поджог школьницы районный суд назначил почти 10 лет воспитательной колонии, сообщили РИА Новости в судебном органе.
Полуживую 16-летнюю школьницу с сильными ожогами всего тела (95% тела) нашли на железнодорожных путях у станции Чад в поселке Октябрьский в июле 2023 года. Девушку на вертолете доставили в больницу в Перми, через полторы недели она умерла. Правоохранители установили, что девочку изнасиловал, облил горючей жидкостью и поджег 17-летний подросток. Он был арестован. Ему вменили три статьи: убийство с особой жестокостью человека, изнасилование несовершеннолетней, уничтожение имущества. В июне 2024 года Октябрьский районный суд приговорил подростка к 9 годам и 10 месяцам воспитательной колонии. Решение было обжаловано.
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"Осужденному смягчено наказание до 9 лет 9 месяцев. Он освобожден от наказания по ч. 1 ст. 167 УК РФ (уничтожение имущества) в связи с истечением срока давности. По остальным статьям обвинения наказание оставлено прежним", - пояснили в суде.
Также был снят арест с имущества родителей осужденного подростка, так как за время разбирательств в суде юноша достиг совершеннолетия.