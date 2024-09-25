https://ria.ru/20240925/sud-1974652948.html

В Перми смягчили наказание подростку, поджегшему школьницу

В Перми смягчили наказание подростку, поджегшему школьницу - РИА Новости, 25.09.2024

В Перми смягчили наказание подростку, поджегшему школьницу

Пермский краевой суд сократил на один месяц срок наказания юноше, которому за изнасилование и поджог школьницы районный суд назначил почти 10 лет воспитательной РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T16:38

2024-09-25T16:38

2024-09-25T16:38

происшествия

октябрьский

пермь

пермский краевой суд

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ПЕРМЬ, 25 сен - РИА Новости. Пермский краевой суд сократил на один месяц срок наказания юноше, которому за изнасилование и поджог школьницы районный суд назначил почти 10 лет воспитательной колонии, сообщили РИА Новости в судебном органе. Полуживую 16-летнюю школьницу с сильными ожогами всего тела (95% тела) нашли на железнодорожных путях у станции Чад в поселке Октябрьский в июле 2023 года. Девушку на вертолете доставили в больницу в Перми, через полторы недели она умерла. Правоохранители установили, что девочку изнасиловал, облил горючей жидкостью и поджег 17-летний подросток. Он был арестован. Ему вменили три статьи: убийство с особой жестокостью человека, изнасилование несовершеннолетней, уничтожение имущества. В июне 2024 года Октябрьский районный суд приговорил подростка к 9 годам и 10 месяцам воспитательной колонии. Решение было обжаловано. "Осужденному смягчено наказание до 9 лет 9 месяцев. Он освобожден от наказания по ч. 1 ст. 167 УК РФ (уничтожение имущества) в связи с истечением срока давности. По остальным статьям обвинения наказание оставлено прежним", - пояснили в суде. Также был снят арест с имущества родителей осужденного подростка, так как за время разбирательств в суде юноша достиг совершеннолетия.

https://ria.ru/20240924/podrostok-1974357987.html

https://ria.ru/20240615/prigovor-1953172340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, октябрьский, пермь, пермский краевой суд