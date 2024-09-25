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Верховный суд признал законным приговор российскому военному за госизмену - РИА Новости, 25.09.2024
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16:12 25.09.2024 (обновлено: 17:20 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/sud-1974644405.html
Верховный суд признал законным приговор российскому военному за госизмену
Верховный суд признал законным приговор российскому военному за госизмену - РИА Новости, 25.09.2024
Верховный суд признал законным приговор российскому военному за госизмену
Судебная коллегия по делам военнослужащих Верхового суда РФ признала законным приговор российскому военнослужащему Эльнару Камалову за государственную измену,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:12
2024-09-25T17:20
происшествия
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Судебная коллегия по делам военнослужащих Верхового суда РФ признала законным приговор российскому военнослужащему Эльнару Камалову за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде. “Приговор оставлен без изменений, жалоба защиты – без удовлетворения”, - рассказал собеседник агентства. Второй западный окружной военный суд в начале октября прошлого года приговорил Камалова к 12,5 годам колонии строгого режима. Подробности неизвестны из-за секретности материалов дела.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Верховный суд признал законным приговор российскому военному за госизмену

Суд признал законным приговор российскому военнослужащему Камалову за госизмену

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Судебная коллегия по делам военнослужащих Верхового суда РФ признала законным приговор российскому военнослужащему Эльнару Камалову за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде.
“Приговор оставлен без изменений, жалоба защиты – без удовлетворения”, - рассказал собеседник агентства.
Второй западный окружной военный суд в начале октября прошлого года приговорил Камалова к 12,5 годам колонии строгого режима. Подробности неизвестны из-за секретности материалов дела.
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