https://ria.ru/20240925/sud-1974622247.html

Суд в Киеве отказался изменить меру пресечения олигарху Коломойскому*

Суд в Киеве отказался изменить меру пресечения олигарху Коломойскому* - РИА Новости, 25.09.2024

Суд в Киеве отказался изменить меру пресечения олигарху Коломойскому*

Суд на Украине отказался изменить меру пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) с содержания... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:54

2024-09-25T14:54

2024-09-25T23:21

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игорь коломойский

служба безопасности украины

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Суд на Украине отказался изменить меру пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) с содержания под стражей на домашний арест или личное обязательство, сообщило украинское агентство УНИАН. "Шевченковский районный суд города Киева отказал в изменении меры пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского* с залогом 1,87 миллиарда гривен (более 45 миллионов долларов – ред.) на домашний арест или личное обязательство", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УНИАН. По информации агентства, на суде Коломойский* заявил, что вносить залог не собирается. "Я считаю, что это криминальный рэкет, который идет с самого верха... Меня взяли как заложника, посадили в тюрьму и требуют деньги", - приводит агентство слова Коломойского*. Как сообщало 21 августа бюро экономической безопасности Украины, следователи завершили досудебное расследование против Коломойского*, где, в частности, речь идет о четырех статьях уголовного кодекса Украины, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем. СБУ 2 сентября 2023 года предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240508/kolomoyskiy-1944732730.html

https://ria.ru/20240914/kolomoyskiy-1972753221.html

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в мире, украина, киев, игорь коломойский, служба безопасности украины