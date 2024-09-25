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Суд снизил на полгода срок агенту СБУ по делу о терактах в Подмосковье - РИА Новости, 25.09.2024
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13:34 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/sud-1974594238.html
Суд снизил на полгода срок агенту СБУ по делу о терактах в Подмосковье
Суд снизил на полгода срок агенту СБУ по делу о терактах в Подмосковье - РИА Новости, 25.09.2024
Суд снизил на полгода срок агенту СБУ по делу о терактах в Подмосковье
Суд снизил на полгода, до 25,5 лет, срок агенту СБУ Ивану Недильскому по делу о терактах в Подмосковье и госизмене, сообщили в пресс-службе УФСБ России по... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T13:34
2024-09-25T13:34
происшествия
россия
москва
служба безопасности украины
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Суд снизил на полгода, до 25,5 лет, срок агенту СБУ Ивану Недильскому по делу о терактах в Подмосковье и госизмене, сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области."Второй западный окружной военный суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 26 лет, из которых восемь лет с отбыванием в тюрьме, а оставшуюся часть срока 18 лет – в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 600 000 рублей. Определением Апелляционного военного суда основное наказание уменьшено до 25 лет шесть месяцев лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменений", - говорится в сообщении.Установлено, что Недильский был завербован сотрудником военной контрразведки СБУ в марте 2022 года в Греции. В задачи россиянина входили сбор и передача украинской стороне сведений об объектах транспортной и иной инфраструктуры на территории Московской и Смоленской областей, чтобы использовать их для подготовки диверсионно-террористических актов. Кроме того, он осквернил мемориал "Скорбящая мать" и "Мемориальный знак в честь освобождения Смоленщины от немецко-фашистских оккупантов".Отмечается, что Недильский получил задание на поджог зданий военкоматов на территории Московского региона. Россиянин нашел и согласовал с куратором СБУ объект для совершения теракта – здание военного комиссариата в Можайске. В темное время суток 12 июля 2022 года он забросил бутылки с зажигательной смесью в окно здания, однако возгорания не произошло. Затем мужчина выбрал для поджога здание, в котором располагается военно-учетный стол администрации городского округа Шаховская."В темное время суток 15 сентября 2022 года Недильский И.Р. осуществил поджог оконных конструкций здания и забросил внутрь помещения бутылки с зажигательной смесью. Добившись интенсивного неконтролируемого горения, злоумышленник скрылся с места преступления. Свои противоправные действия исполнитель теракта фиксировал на камеру телефона, отчеты о проделанной работе отправлял куратору", - добавляется в сообщении.Мужчина был задержан 16 сентября 2022 года.Отмечается, что его судили по статье 275 (государственная измена), части 3 статье 30, пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 (покушение на террористический акт), пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 (террористический акт), части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), части 2 статьи 214 (вандализм) УК РФ.
https://ria.ru/20240924/birobidzhan-1974364606.html
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происшествия, россия, москва, служба безопасности украины, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Москва, Служба безопасности Украины, Московская область (Подмосковье)
Суд снизил на полгода срок агенту СБУ по делу о терактах в Подмосковье

УФСБ: Суд снизил срок агенту СБУ до 25,5 лет по делу о терактах в Подмосковье

© УФСБ России по городу Москве и Московской областиИван Недильский, задержанный по делу о терактах в Подмосковье и госизмене
Иван Недильский, задержанный по делу о терактах в Подмосковье и госизмене - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© УФСБ России по городу Москве и Московской области
Иван Недильский, задержанный по делу о терактах в Подмосковье и госизмене
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Суд снизил на полгода, до 25,5 лет, срок агенту СБУ Ивану Недильскому по делу о терактах в Подмосковье и госизмене, сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.
"Второй западный окружной военный суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 26 лет, из которых восемь лет с отбыванием в тюрьме, а оставшуюся часть срока 18 лет – в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 600 000 рублей. Определением Апелляционного военного суда основное наказание уменьшено до 25 лет шесть месяцев лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменений", - говорится в сообщении.
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Установлено, что Недильский был завербован сотрудником военной контрразведки СБУ в марте 2022 года в Греции. В задачи россиянина входили сбор и передача украинской стороне сведений об объектах транспортной и иной инфраструктуры на территории Московской и Смоленской областей, чтобы использовать их для подготовки диверсионно-террористических актов. Кроме того, он осквернил мемориал "Скорбящая мать" и "Мемориальный знак в честь освобождения Смоленщины от немецко-фашистских оккупантов".
Отмечается, что Недильский получил задание на поджог зданий военкоматов на территории Московского региона. Россиянин нашел и согласовал с куратором СБУ объект для совершения теракта – здание военного комиссариата в Можайске. В темное время суток 12 июля 2022 года он забросил бутылки с зажигательной смесью в окно здания, однако возгорания не произошло. Затем мужчина выбрал для поджога здание, в котором располагается военно-учетный стол администрации городского округа Шаховская.
"В темное время суток 15 сентября 2022 года Недильский И.Р. осуществил поджог оконных конструкций здания и забросил внутрь помещения бутылки с зажигательной смесью. Добившись интенсивного неконтролируемого горения, злоумышленник скрылся с места преступления. Свои противоправные действия исполнитель теракта фиксировал на камеру телефона, отчеты о проделанной работе отправлял куратору", - добавляется в сообщении.
Мужчина был задержан 16 сентября 2022 года.
Отмечается, что его судили по статье 275 (государственная измена), части 3 статье 30, пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 (покушение на террористический акт), пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 (террористический акт), части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), части 2 статьи 214 (вандализм) УК РФ.
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