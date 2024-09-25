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Экипажи Су-25 уничтожили позиции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 25.09.2024 (обновлено: 14:00 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/su-25-1974522561.html
Экипажи Су-25 уничтожили позиции ВСУ в Курской области
Экипажи Су-25 уничтожили позиции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.09.2024
Экипажи Су-25 уничтожили позиции ВСУ в Курской области
Российские штурмовики Су-25 нанесли удар авиаракетами по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, разведка подтвердила... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T05:02
2024-09-25T14:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
су-25
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли удар авиаракетами по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, разведка подтвердила уничтожение всех целей, сообщили в Минобороны России. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям. После залпа экипажи произвели противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены, подчеркнули в Минобороны РФ. Кроме того, военное ведомство опубликовало видеоролик, где показано, как самолет готовится к вылету на аэродроме, взлетает и отправляется на задание, производит выстрелы и возвращается.
https://ria.ru/20240825/su-25-1968350250.html
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россия, курская область, су-25, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Су-25, Вооруженные силы Украины
Экипажи Су-25 уничтожили позиции ВСУ в Курской области

Су-25 нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в Курской области

© Минобороны РоссииЭкипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Минобороны России
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли удар авиаракетами по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, разведка подтвердила уничтожение всех целей, сообщили в Минобороны России.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Экипажи Су-25 наносят удар по скоплению живой силы и техники ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Су-25 нанесли удар по ВСУ в приграничном районе Курской области
25 августа, 13:36
Отмечается что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям. После залпа экипажи произвели противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены, подчеркнули в Минобороны РФ.
Кроме того, военное ведомство опубликовало видеоролик, где показано, как самолет готовится к вылету на аэродроме, взлетает и отправляется на задание, производит выстрелы и возвращается.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСу-25Вооруженные силы Украины
 
 
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