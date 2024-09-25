https://ria.ru/20240925/su-25-1974522561.html

Экипажи Су-25 уничтожили позиции ВСУ в Курской области

Экипажи Су-25 уничтожили позиции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.09.2024

Экипажи Су-25 уничтожили позиции ВСУ в Курской области

Российские штурмовики Су-25 нанесли удар авиаракетами по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, разведка подтвердила... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T05:02

2024-09-25T05:02

2024-09-25T14:00

специальная военная операция на украине

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курская область

су-25

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли удар авиаракетами по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, разведка подтвердила уничтожение всех целей, сообщили в Минобороны России. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям. После залпа экипажи произвели противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены, подчеркнули в Минобороны РФ. Кроме того, военное ведомство опубликовало видеоролик, где показано, как самолет готовится к вылету на аэродроме, взлетает и отправляется на задание, производит выстрелы и возвращается.

https://ria.ru/20240825/su-25-1968350250.html

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россия, курская область, су-25, вооруженные силы украины