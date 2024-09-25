https://ria.ru/20240925/su-25-1974522561.html
Экипажи Су-25 уничтожили позиции ВСУ в Курской области
Экипажи Су-25 уничтожили позиции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.09.2024
Экипажи Су-25 уничтожили позиции ВСУ в Курской области
Российские штурмовики Су-25 нанесли удар авиаракетами по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, разведка подтвердила... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T05:02
2024-09-25T05:02
2024-09-25T14:00
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли удар авиаракетами по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, разведка подтвердила уничтожение всех целей, сообщили в Минобороны России. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям. После залпа экипажи произвели противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены, подчеркнули в Минобороны РФ. Кроме того, военное ведомство опубликовало видеоролик, где показано, как самолет готовится к вылету на аэродроме, взлетает и отправляется на задание, производит выстрелы и возвращается.
https://ria.ru/20240825/su-25-1968350250.html
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россия, курская область, су-25, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Су-25, Вооруженные силы Украины
Экипажи Су-25 уничтожили позиции ВСУ в Курской области
Су-25 нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в Курской области
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли удар авиаракетами по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, разведка подтвердила уничтожение всех целей, сообщили в Минобороны России.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Отмечается что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям. После залпа экипажи произвели противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены, подчеркнули в Минобороны РФ.
Кроме того, военное ведомство опубликовало видеоролик, где показано, как самолет готовится к вылету на аэродроме, взлетает и отправляется на задание, производит выстрелы и возвращается.