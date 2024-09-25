https://ria.ru/20240925/stavropole-1974588061.html
План по курортному сбору на Ставрополье перевыполнен на 37,5 млн рублей
План по курортному сбору на Ставрополье перевыполнен на 37,5 млн рублей - РИА Новости, 25.09.2024
План по курортному сбору на Ставрополье перевыполнен на 37,5 млн рублей
С января по август 2024 года Ставропольский край собрал 439 миллионов рублей курортного сбора, что на 37,5 миллиона рублей превышает запланированные суммы,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T13:06
2024-09-25T13:06
2024-09-25T13:06
ставропольский край
кисловодск
ессентуки
курортный сбор
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. С января по август 2024 года Ставропольский край собрал 439 миллионов рублей курортного сбора, что на 37,5 миллиона рублей превышает запланированные суммы, сообщает пресс-служба регионального правительства. В августе текущего года города-курорты собрали 66 миллионов рублей курсбора. Наибольшие поступления получили Кисловодск — почти 26 миллионов рублей, Ессентуки — 16 миллионов, Пятигорск — более 13 миллионов рублей. Все средства, полученные в результате эксперимента по взиманию курортного сбора, направляются на благоустройство общественных пространств курортных городов. "Ставропольский край продемонстрировал отличные результаты в осуществлении эксперимента по взиманию курортного сбора. Средства, собранные в этом направлении, существенно преобразили облик городов-курортов, сделав их более удобными и привлекательными для туристов и местных жителей. С 1 января 2025 года вступит в силу новая глава 33.1 Налогового кодекса — "Туристический налог", который заменит курортный сбор, обременяя владельцев коллективных средств размещения. На Ставрополье размер налога в 2025 году составит 1% от стоимости номера", — отметил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов, его слова приводит пресс-служба. С момента начала эксперимента на Кавказских Минеральных Водах было собрано более 2 миллиардов рублей, на которые реализовано множество крупных проектов: благоустройство парка "Цветник" в городе-курорте Пятигорске; благоустройство территории городского парка им. С. Говорухина в городе-курорте Железноводске; строительство летнего кинотеатра на площадке между гротом Дианы и скульптурой Орла в Железноводске; озеленение территорий Лечебного парка и парка Победы в городе-курорте Ессентуки и благоустройство территорий в районе "Кольцо гора" города-курорта Кисловодска. На развитие инфраструктуры Кавказских Минеральных Вод направлена реализация, помимо курортного сбора, краевых госпрограмм и региональных проектов.
https://ria.ru/20240919/stavropole-1973576551.html
кисловодск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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кисловодск, ессентуки, курортный сбор
Ставропольский край, Кисловодск, Ессентуки, Курортный сбор
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. С января по август 2024 года Ставропольский край собрал 439 миллионов рублей курортного сбора, что на 37,5 миллиона рублей превышает запланированные суммы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В августе текущего года города-курорты собрали 66 миллионов рублей курсбора. Наибольшие поступления получили Кисловодск
— почти 26 миллионов рублей, Ессентуки
— 16 миллионов, Пятигорск
— более 13 миллионов рублей. Все средства, полученные в результате эксперимента по взиманию курортного сбора, направляются на благоустройство общественных пространств курортных городов.
"Ставропольский край продемонстрировал отличные результаты в осуществлении эксперимента по взиманию курортного сбора. Средства, собранные в этом направлении, существенно преобразили облик городов-курортов, сделав их более удобными и привлекательными для туристов и местных жителей. С 1 января 2025 года вступит в силу новая глава 33.1 Налогового кодекса — "Туристический налог", который заменит курортный сбор, обременяя владельцев коллективных средств размещения. На Ставрополье размер налога в 2025 году составит 1% от стоимости номера", — отметил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов, его слова приводит пресс-служба.
С момента начала эксперимента на Кавказских Минеральных Водах было собрано более 2 миллиардов рублей, на которые реализовано множество крупных проектов: благоустройство парка "Цветник" в городе-курорте Пятигорске; благоустройство территории городского парка им. С. Говорухина в городе-курорте Железноводске
; строительство летнего кинотеатра на площадке между гротом Дианы и скульптурой Орла в Железноводске; озеленение территорий Лечебного парка и парка Победы в городе-курорте Ессентуки и благоустройство территорий в районе "Кольцо гора" города-курорта Кисловодска.
На развитие инфраструктуры Кавказских Минеральных Вод направлена реализация, помимо курортного сбора, краевых госпрограмм и региональных проектов.