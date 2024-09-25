https://ria.ru/20240925/ssha-1974723177.html

США планируют выделить Украине военную помощь на восемь миллиардов долларов

США планируют выделить Украине военную помощь на восемь миллиардов долларов - РИА Новости, 25.09.2024

США планируют выделить Украине военную помощь на восемь миллиардов долларов

США планируют объявить о выделении военной помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов в четверг во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон,... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T23:28

2024-09-25T23:28

2024-09-25T23:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости/Прайм. США планируют объявить о выделении военной помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов в четверг во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников. "США планируют объявить о выделении военной помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов в четверг во время визита... Владимира Зеленского в Вашингтон", - говорится в публикации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240924/pentagon-1974507171.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей лавров, нато