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США планируют выделить Украине военную помощь на восемь миллиардов долларов
США планируют выделить Украине военную помощь на восемь миллиардов долларов - РИА Новости, 25.09.2024
США планируют выделить Украине военную помощь на восемь миллиардов долларов
США планируют объявить о выделении военной помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов в четверг во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T23:28
2024-09-25T23:28
2024-09-25T23:28
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости/Прайм. США планируют объявить о выделении военной помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов в четверг во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников. "США планируют объявить о выделении военной помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов в четверг во время визита... Владимира Зеленского в Вашингтон", - говорится в публикации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
США планируют выделить Украине военную помощь на восемь миллиардов долларов
Reuters: США планируют выделить Украине более восьми миллиардов долларов