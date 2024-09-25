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США планируют выделить Украине военную помощь на восемь миллиардов долларов - РИА Новости, 25.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:28 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/ssha-1974723177.html
США планируют выделить Украине военную помощь на восемь миллиардов долларов
США планируют выделить Украине военную помощь на восемь миллиардов долларов - РИА Новости, 25.09.2024
США планируют выделить Украине военную помощь на восемь миллиардов долларов
США планируют объявить о выделении военной помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов в четверг во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T23:28
2024-09-25T23:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости/Прайм. США планируют объявить о выделении военной помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов в четверг во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников. "США планируют объявить о выделении военной помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов в четверг во время визита... Владимира Зеленского в Вашингтон", - говорится в публикации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240924/pentagon-1974507171.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
США планируют выделить Украине военную помощь на восемь миллиардов долларов

Reuters: США планируют выделить Украине более восьми миллиардов долларов

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости/Прайм. США планируют объявить о выделении военной помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов в четверг во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"США планируют объявить о выделении военной помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов в четверг во время визита... Владимира Зеленского в Вашингтон", - говорится в публикации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
США включат кассетные боеприпасы в пакет помощи Киеву, заявил Пентагон
24 сентября, 21:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
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