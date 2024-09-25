https://ria.ru/20240925/ssha-1974719190.html

Сийярто: США непоследовательны, вводя санкции против "России сегодня" и RT

Сийярто: США непоследовательны, вводя санкции против "России сегодня" и RT - РИА Новости, 25.09.2024

Сийярто: США непоследовательны, вводя санкции против "России сегодня" и RT

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на фоне санкций против "России сегодня" и RT в интервью РИА Новости указал на непоследовательность США: они выступают за... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T22:35

2024-09-25T22:35

2024-09-25T22:57

в мире

петер сийярто

дмитрий песков

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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ООН, 25 сен – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на фоне санкций против "России сегодня" и RT в интервью РИА Новости указал на непоследовательность США: они выступают за разнообразие, но в то же время закрывают СМИ. "Когда мы говорим о свободе СМИ и требуем отмены цензуры, каждый должен иметь возможность говорить и транслировать все, что он хочет. Но я не вижу связи между этими аргументами и действиями по закрытию СМИ. Я понимаю, что американцам не нравится то, что делает Russia Today или то, что делает ваша компания ("Россия сегодня" - ред.), и почему это не нравится многим другим", – сказал министр агентству на полях Генассамблеи ООН. "Но у меня такой вопрос: у нас теперь есть страны или органы власти, которым разрешено судить СМИ на основании того, что они говорят, а затем закрывать их? И те ли это страны и органы власти, которые подталкивают других к тому, чтобы СМИ процветали и были разнообразными? Для меня это не совсем логично", – добавил Сийярто. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия сегодня" последует ограничение распространения информации американских СМИ в РФ. Он отметил, что зеркальные ответные меры невозможны из-за отсутствия в США государственного информагентства. В среду TikTok заблокировал аккаунт РИА Новости, общее число подписчиков которого составляло 2,2 миллиона, спустя несколько дней после аналогичных действий в отношении аккаунтов Sputnik дальнего и ближнего зарубежья и RT International.

https://ria.ru/20240925/ssha-1974716794.html

https://ria.ru/20240925/sanktsii-1974522069.html

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в мире, петер сийярто, дмитрий песков, санкции сша против "россии сегодня" и rt