https://ria.ru/20240925/ssha-1974716794.html

Сийярто прокомментировал санкции США против RT и "России сегодня"

Сийярто прокомментировал санкции США против RT и "России сегодня" - РИА Новости, 25.09.2024

Сийярто прокомментировал санкции США против RT и "России сегодня"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя санкции США против RT и медиагруппы "Россия сегодня", заявил в интервью РИА Новости, что много раз... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T22:09

2024-09-25T22:09

2024-09-25T22:59

в мире

петер сийярто

дмитрий песков

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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ООН, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя санкции США против RT и медиагруппы "Россия сегодня", заявил в интервью РИА Новости, что много раз был гостем на RT и не сталкивался с проблемами, даже когда не соглашался с журналистами. "Мне нравилось быть в гостях у Russia Today по многим поводам. У меня никогда не возникало никаких проблем, даже когда мы не соглашались (с журналистами - ред.). Когда это случалось, мы спорили, и это нормально", - сказал министр агентству на полях Генассамблеи ООН. Госдепартамент США ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия сегодня" последует ограничение распространения информации американских СМИ в РФ. Он отметил, что зеркальные ответные меры невозможны из-за отсутствия в США государственного информагентства. Ранее в среду TikTok заблокировал аккаунт РИА Новости, общее число подписчиков которого составляло 2,2 миллиона, спустя несколько дней после аналогичных действий в отношении аккаунтов Sputnik дальнего и ближнего зарубежья и RT International.

https://radiosputnik.ru/20240905/sanktsii-1970736521.html

https://ria.ru/20240906/zhurnalist-1971097805.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, петер сийярто, дмитрий песков, санкции сша против "россии сегодня" и rt