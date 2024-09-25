https://ria.ru/20240925/ssha-1974712995.html

США не помогают Израилю в операциях против Ливана, заявил Пентагон

США не помогают Израилю в операциях против Ливана, заявил Пентагон - РИА Новости, 25.09.2024

США не помогают Израилю в операциях против Ливана, заявил Пентагон

США не оказывают Израилю поддержку в операциях против Ливана, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T21:23

2024-09-25T21:23

2024-09-25T21:23

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. США не оказывают Израилю поддержку в операциях против Ливана, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Мы не оказываем поддержку их операциям, касающимся Ливана. Поддержка, которую вы видите, или то, что вы видите, касательно сил США в регионе, направлено на защиту наших сил", - сказала Сингх на брифинге. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.

https://ria.ru/20240922/livan-1974049492.html

ливан

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в мире, ливан, сша, израиль, министерство обороны сша, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024