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При взрыве в здании суда в США пострадали два человека
При взрыве в здании суда в США пострадали два человека - РИА Новости, 25.09.2024
При взрыве в здании суда в США пострадали два человека
По меньшей мере два человека пострадали в результате взрыва в здании суда в США, одного задержали, сообщил в среду шериф калифорнийского округа Санта-Барбара. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T21:02
2024-09-25T21:02
2024-09-25T21:07
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. По меньшей мере два человека пострадали в результате взрыва в здании суда в США, одного задержали, сообщил в среду шериф калифорнийского округа Санта-Барбара. Ранее сообщения о взрыве в здании суда в Калифорнии поступили в местную полицию, правоохранители попросили людей избегать района расположения здания. "У нас два сообщения о ранениях, которые не представляют угрозу жизни. Один подозреваемый немедленно задержан", - говорится в сообщении шерифа в соцсетях.
https://ria.ru/20240920/terakt-1973937911.html
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в мире, сша, санта-барбара, калифорния
В мире, США, Санта-Барбара, Калифорния
При взрыве в здании суда в США пострадали два человека
В здании суда в Калифорнии прогремел взрыв, два человека пострадали