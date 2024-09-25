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Калифорнийская полиция раскрыла подробности дела о взрыве в здании суда - РИА Новости, 25.09.2024
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21:02 25.09.2024 (обновлено: 21:07 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/ssha-1974710671.html
Калифорнийская полиция раскрыла подробности дела о взрыве в здании суда
Калифорнийская полиция раскрыла подробности дела о взрыве в здании суда - РИА Новости, 25.09.2024
Калифорнийская полиция раскрыла подробности дела о взрыве в здании суда
Взрыв в здании суда в США стал результатом срабатывания преднамеренно установленного самодельного взрывного устройства, сообщил шериф калифорнийского округа... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T21:02
2024-09-25T21:07
в мире
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Взрыв в здании суда в США стал результатом срабатывания преднамеренно установленного самодельного взрывного устройства, сообщил шериф калифорнийского округа Санта-Барбара. Ранее сообщения о взрыве в здании суда в Калифорнии поступили в местную полицию, правоохранители попросили людей избегать района расположения здания. "Взрыв произошел из-за преднамеренно установленного самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении шерифа в соцсети Х.
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в мире, сша, санта-барбара, калифорния, происшествия
В мире, США, Санта-Барбара, Калифорния, Происшествия
Калифорнийская полиция раскрыла подробности дела о взрыве в здании суда

В здании суда в США произошло срабатывание самодельного взрывного устройства

© СоцсетиМесто взрыва в здании суда в Калифорнии
Место взрыва в здании суда в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Соцсети
Место взрыва в здании суда в Калифорнии
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Взрыв в здании суда в США стал результатом срабатывания преднамеренно установленного самодельного взрывного устройства, сообщил шериф калифорнийского округа Санта-Барбара.
Ранее сообщения о взрыве в здании суда в Калифорнии поступили в местную полицию, правоохранители попросили людей избегать района расположения здания.
"Взрыв произошел из-за преднамеренно установленного самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении шерифа в соцсети Х.
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