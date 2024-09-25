https://ria.ru/20240925/ssha-1974710671.html

Калифорнийская полиция раскрыла подробности дела о взрыве в здании суда

Калифорнийская полиция раскрыла подробности дела о взрыве в здании суда - РИА Новости, 25.09.2024

Калифорнийская полиция раскрыла подробности дела о взрыве в здании суда

Взрыв в здании суда в США стал результатом срабатывания преднамеренно установленного самодельного взрывного устройства, сообщил шериф калифорнийского округа... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T21:02

2024-09-25T21:02

2024-09-25T21:07

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Взрыв в здании суда в США стал результатом срабатывания преднамеренно установленного самодельного взрывного устройства, сообщил шериф калифорнийского округа Санта-Барбара. Ранее сообщения о взрыве в здании суда в Калифорнии поступили в местную полицию, правоохранители попросили людей избегать района расположения здания. "Взрыв произошел из-за преднамеренно установленного самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении шерифа в соцсети Х.

https://ria.ru/20240920/sudya-1973740145.html

сша

санта-барбара

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в мире, сша, санта-барбара, калифорния, происшествия