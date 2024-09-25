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В США начали расследовать дело о расходовании средств на визит Зеленского

В США начали расследовать дело о расходовании средств на визит Зеленского - РИА Новости, 26.09.2024

В США начали расследовать дело о расходовании средств на визит Зеленского

Комитет по надзору нижней палаты конгресса США в среду заявил об открытии расследования по расходованию средств налогоплательщиков на визит Владимира Зеленского РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-25T19:44

2024-09-25T19:44

2024-09-26T00:18

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владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Комитет по надзору нижней палаты конгресса США в среду заявил об открытии расследования по расходованию средств налогоплательщиков на визит Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильванию."Председатель (Джеймс - ред.) Комер сегодня начинает расследование в отношении администрации (президента США Джо - ред.) Байдена - (вице-президента США Камалы - ред.) Харрис, которая использовала средства налогоплательщиков для визита... Владимира Зеленского в Пенсильванию для участия в предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис перед президентскими выборами 2024 года", - следует из заявления комитета нижней палаты, которую контролируют республиканцы.Администрацию Байдена и Харрис могут признать виновной в превышении полномочий и неправомочном расходовании средств, отметил комитет.Ранее журнал Federalist сообщал, что в США Зеленского заподозрили во вмешательстве в американские выборы после предполагаемой поддержки им Харрис во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании. Позже группа конгрессменов потребовала провести расследование, заявляя, что этот визит мог быть сопряжен с несколькими нарушениями американского законодательства.

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сша, пенсильвания, владимир зеленский, камала харрис, в мире