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В США начали расследовать дело о расходовании средств на визит Зеленского
В США начали расследовать дело о расходовании средств на визит Зеленского - РИА Новости, 26.09.2024
В США начали расследовать дело о расходовании средств на визит Зеленского
Комитет по надзору нижней палаты конгресса США в среду заявил об открытии расследования по расходованию средств налогоплательщиков на визит Владимира Зеленского РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-25T19:44
2024-09-25T19:44
2024-09-26T00:18
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Комитет по надзору нижней палаты конгресса США в среду заявил об открытии расследования по расходованию средств налогоплательщиков на визит Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильванию."Председатель (Джеймс - ред.) Комер сегодня начинает расследование в отношении администрации (президента США Джо - ред.) Байдена - (вице-президента США Камалы - ред.) Харрис, которая использовала средства налогоплательщиков для визита... Владимира Зеленского в Пенсильванию для участия в предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис перед президентскими выборами 2024 года", - следует из заявления комитета нижней палаты, которую контролируют республиканцы.Администрацию Байдена и Харрис могут признать виновной в превышении полномочий и неправомочном расходовании средств, отметил комитет.Ранее журнал Federalist сообщал, что в США Зеленского заподозрили во вмешательстве в американские выборы после предполагаемой поддержки им Харрис во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании. Позже группа конгрессменов потребовала провести расследование, заявляя, что этот визит мог быть сопряжен с несколькими нарушениями американского законодательства.
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сша, пенсильвания, владимир зеленский, камала харрис, в мире
США, Пенсильвания, Владимир Зеленский, Камала Харрис, В мире
В США начали расследовать дело о расходовании средств на визит Зеленского
В США начали расследование из-за посещения Зеленским завода в Пенсильвании
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Комитет по надзору нижней палаты конгресса США в среду заявил об открытии расследования по расходованию средств налогоплательщиков на визит Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильванию.
"Председатель (Джеймс - ред.) Комер сегодня начинает расследование в отношении администрации (президента США Джо - ред.) Байдена - (вице-президента США Камалы - ред.) Харрис
, которая использовала средства налогоплательщиков для визита... Владимира Зеленского в Пенсильванию для участия в предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис перед президентскими выборами 2024 года", - следует из заявления комитета нижней палаты, которую контролируют республиканцы.
Администрацию Байдена и Харрис могут признать виновной в превышении полномочий и неправомочном расходовании средств, отметил комитет.
Ранее журнал Federalist сообщал, что в США Зеленского заподозрили во вмешательстве в американские выборы после предполагаемой поддержки им Харрис во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании. Позже группа конгрессменов потребовала провести расследование, заявляя, что этот визит мог быть сопряжен с несколькими нарушениями американского законодательства.