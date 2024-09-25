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В США начали расследовать дело о расходовании средств на визит Зеленского - РИА Новости, 26.09.2024
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19:44 25.09.2024 (обновлено: 00:18 26.09.2024)
https://ria.ru/20240925/ssha-1974702098.html
В США начали расследовать дело о расходовании средств на визит Зеленского
В США начали расследовать дело о расходовании средств на визит Зеленского - РИА Новости, 26.09.2024
В США начали расследовать дело о расходовании средств на визит Зеленского
Комитет по надзору нижней палаты конгресса США в среду заявил об открытии расследования по расходованию средств налогоплательщиков на визит Владимира Зеленского РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-25T19:44
2024-09-26T00:18
сша
пенсильвания
владимир зеленский
камала харрис
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Комитет по надзору нижней палаты конгресса США в среду заявил об открытии расследования по расходованию средств налогоплательщиков на визит Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильванию."Председатель (Джеймс - ред.) Комер сегодня начинает расследование в отношении администрации (президента США Джо - ред.) Байдена - (вице-президента США Камалы - ред.) Харрис, которая использовала средства налогоплательщиков для визита... Владимира Зеленского в Пенсильванию для участия в предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис перед президентскими выборами 2024 года", - следует из заявления комитета нижней палаты, которую контролируют республиканцы.Администрацию Байдена и Харрис могут признать виновной в превышении полномочий и неправомочном расходовании средств, отметил комитет.Ранее журнал Federalist сообщал, что в США Зеленского заподозрили во вмешательстве в американские выборы после предполагаемой поддержки им Харрис во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании. Позже группа конгрессменов потребовала провести расследование, заявляя, что этот визит мог быть сопряжен с несколькими нарушениями американского законодательства.
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сша, пенсильвания, владимир зеленский, камала харрис, в мире
США, Пенсильвания, Владимир Зеленский, Камала Харрис, В мире
В США начали расследовать дело о расходовании средств на визит Зеленского

В США начали расследование из-за посещения Зеленским завода в Пенсильвании

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Комитет по надзору нижней палаты конгресса США в среду заявил об открытии расследования по расходованию средств налогоплательщиков на визит Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильванию.
"Председатель (Джеймс - ред.) Комер сегодня начинает расследование в отношении администрации (президента США Джо - ред.) Байдена - (вице-президента США Камалы - ред.) Харрис, которая использовала средства налогоплательщиков для визита... Владимира Зеленского в Пенсильванию для участия в предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис перед президентскими выборами 2024 года", - следует из заявления комитета нижней палаты, которую контролируют республиканцы.
Администрацию Байдена и Харрис могут признать виновной в превышении полномочий и неправомочном расходовании средств, отметил комитет.
Ранее журнал Federalist сообщал, что в США Зеленского заподозрили во вмешательстве в американские выборы после предполагаемой поддержки им Харрис во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании. Позже группа конгрессменов потребовала провести расследование, заявляя, что этот визит мог быть сопряжен с несколькими нарушениями американского законодательства.
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в США - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Завод боеприпасов в Пенсильвании нарастил производство для передачи Украине
28 августа, 18:22
 
СШАПенсильванияВладимир ЗеленскийКамала ХаррисВ мире
 
 
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