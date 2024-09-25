Американские сенаторы недовольны критикой Зеленского
Американские сенаторы недовольны критикой Зеленского в адрес республиканцев
© AP Photo / Mariam ZuhaibЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Американские сенаторы, среди которых республиканцы Эрик Шмитт и Линдси Грэм*, недовольны критикой Владимира Зеленского в адрес лидеров их партии, сообщает издание Punchbowl в преддверии встречи Зеленского с конгрессменами.
Ранее журнал Federalist сообщал, что в США Зеленского заподозрили во вмешательстве в американские выборы после предполагаемой поддержки вице-президента США Камалы Харрис во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании. Позже группа конгрессменов потребовала провести расследование, заявляя, что этот визит мог быть сопряжен с несколькими нарушениями американского законодательства.
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"Cама идея того, что иностранный лидер летает здесь на самолете C-17 в Пенсильвании, критикуя (бывшего - ред.) президента (Дональда) Трампа, критикуя (кандидата в вице-президенты) Джей-Ди Вэнса, — это как элемент предвыборной кампании, что, опять же, кажется просто перебором", - заявил Шмитт изданию.
Как сообщает издание, Грэм*, в свою очередь, предостерег Зеленского от вмешательства в американскую политику.
"Я не против того, чтобы он посетил завод по производству боеприпасов, чтобы поблагодарить людей за помощь Украине. Но я думаю, что его комментарии о Джей-Ди Вэнсе и (бывшем - ред.) президенте Трампе были за пределами дозволенного", - заявил изданию Грэм*.
Зеленский в интервью газете New Yorker заявлял, что возможный приход к власти Джей-Ди Вэнса является "опасным сигналом" для Киева, так как тот говорил об абсурдности надежд Украины вернуться к границам с Россией 1991 года. Он отметил, что опасается прихода к власти Вэнса, поскольку тот слишком радикален в украинском вопросе, тогда как Трамп якобы обещал Зеленскому поддержку.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.