Рейтинг@Mail.ru
Американские сенаторы недовольны критикой Зеленского - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 25.09.2024 (обновлено: 17:00 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/ssha-1974655567.html
Американские сенаторы недовольны критикой Зеленского
Американские сенаторы недовольны критикой Зеленского - РИА Новости, 25.09.2024
Американские сенаторы недовольны критикой Зеленского
Американские сенаторы, среди которых республиканцы Эрик Шмитт и Линдси Грэм*, недовольны критикой Владимира Зеленского в адрес лидеров их партии, сообщает... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:49
2024-09-25T17:00
в мире
сша
пенсильвания
украина
владимир зеленский
камала харрис
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909528156_76:406:2995:2048_1920x0_80_0_0_4d7936334949cdd8a34632c4857f242e.jpg
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Американские сенаторы, среди которых республиканцы Эрик Шмитт и Линдси Грэм*, недовольны критикой Владимира Зеленского в адрес лидеров их партии, сообщает издание Punchbowl в преддверии встречи Зеленского с конгрессменами. Ранее журнал Federalist сообщал, что в США Зеленского заподозрили во вмешательстве в американские выборы после предполагаемой поддержки вице-президента США Камалы Харрис во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании. Позже группа конгрессменов потребовала провести расследование, заявляя, что этот визит мог быть сопряжен с несколькими нарушениями американского законодательства. "Cама идея того, что иностранный лидер летает здесь на самолете C-17 в Пенсильвании, критикуя (бывшего - ред.) президента (Дональда) Трампа, критикуя (кандидата в вице-президенты) Джей-Ди Вэнса, — это как элемент предвыборной кампании, что, опять же, кажется просто перебором", - заявил Шмитт изданию. Как сообщает издание, Грэм*, в свою очередь, предостерег Зеленского от вмешательства в американскую политику. "Я не против того, чтобы он посетил завод по производству боеприпасов, чтобы поблагодарить людей за помощь Украине. Но я думаю, что его комментарии о Джей-Ди Вэнсе и (бывшем - ред.) президенте Трампе были за пределами дозволенного", - заявил изданию Грэм*. Зеленский в интервью газете New Yorker заявлял, что возможный приход к власти Джей-Ди Вэнса является "опасным сигналом" для Киева, так как тот говорил об абсурдности надежд Украины вернуться к границам с Россией 1991 года. Он отметил, что опасается прихода к власти Вэнса, поскольку тот слишком радикален в украинском вопросе, тогда как Трамп якобы обещал Зеленскому поддержку.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240924/trump-1974354852.html
https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974516737.html
сша
пенсильвания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909528156_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae01a0be68ba60d9fe1094a757241d5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пенсильвания, украина, владимир зеленский, камала харрис, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, США, Пенсильвания, Украина, Владимир Зеленский, Камала Харрис, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Американские сенаторы недовольны критикой Зеленского

Американские сенаторы недовольны критикой Зеленского в адрес республиканцев

© AP Photo / Mariam ZuhaibЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Американские сенаторы, среди которых республиканцы Эрик Шмитт и Линдси Грэм*, недовольны критикой Владимира Зеленского в адрес лидеров их партии, сообщает издание Punchbowl в преддверии встречи Зеленского с конгрессменами.
Ранее журнал Federalist сообщал, что в США Зеленского заподозрили во вмешательстве в американские выборы после предполагаемой поддержки вице-президента США Камалы Харрис во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании. Позже группа конгрессменов потребовала провести расследование, заявляя, что этот визит мог быть сопряжен с несколькими нарушениями американского законодательства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Дональд Трамп — младший пришел в ярость из-за выходки Зеленского
24 сентября, 07:18
"Cама идея того, что иностранный лидер летает здесь на самолете C-17 в Пенсильвании, критикуя (бывшего - ред.) президента (Дональда) Трампа, критикуя (кандидата в вице-президенты) Джей-Ди Вэнса, — это как элемент предвыборной кампании, что, опять же, кажется просто перебором", - заявил Шмитт изданию.
Как сообщает издание, Грэм*, в свою очередь, предостерег Зеленского от вмешательства в американскую политику.
"Я не против того, чтобы он посетил завод по производству боеприпасов, чтобы поблагодарить людей за помощь Украине. Но я думаю, что его комментарии о Джей-Ди Вэнсе и (бывшем - ред.) президенте Трампе были за пределами дозволенного", - заявил изданию Грэм*.
Зеленский в интервью газете New Yorker заявлял, что возможный приход к власти Джей-Ди Вэнса является "опасным сигналом" для Киева, так как тот говорил об абсурдности надежд Украины вернуться к границам с Россией 1991 года. Он отметил, что опасается прихода к власти Вэнса, поскольку тот слишком радикален в украинском вопросе, тогда как Трамп якобы обещал Зеленскому поддержку.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В конгрессе потребовали расследовать визит Зеленского на завод в США
Вчера, 01:28
 
В миреСШАПенсильванияУкраинаВладимир ЗеленскийКамала ХаррисФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала