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В США проводят опасные эксперименты на кошках и собаках, пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2024
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16:26 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/ssha-1974650160.html
В США проводят опасные эксперименты на кошках и собаках, пишут СМИ
В США проводят опасные эксперименты на кошках и собаках, пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2024
В США проводят опасные эксперименты на кошках и собаках, пишут СМИ
В США продолжают проводить опасные медицинские эксперименты на кошках и собаках, санкционированные бывшим директором Национального института аллергических и... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:26
2024-09-25T16:26
в мире
сша
энтони фаучи
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В США продолжают проводить опасные медицинские эксперименты на кошках и собаках, санкционированные бывшим директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) страны Энтони Фаучи, сообщает портал Daily Caller со ссылкой на документы в распоряжении издания. "Доктор Энтони Фаучи профинансировал проект на 3,7 миллиона долларов, чтобы отравлять щенков экспериментальными лекарствами… и этот проект всё еще жив", - говорится в сообщении. Отмечается, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не требует, чтобы препараты тестировали на собаках, однако такие эксперименты всё равно проводятся. По данным портала, эксперименты на кошках и собаках продлятся до апреля 2025 года. По информации Daily Caller, группа американских конгрессменов направила письмо новому главе NIAID с призывом прекратить финансирование подобных опытов. Как утверждают законодатели, животным дают дозу лекарств, которая может привести к конвульсиям или смерти.
https://ria.ru/20240117/pandemiya-1921681145.html
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в мире, сша, энтони фаучи
В мире, США, Энтони Фаучи
В США проводят опасные эксперименты на кошках и собаках, пишут СМИ

Daily Caller: в США продолжаются опасные эксперименты на кошках и собаках

© iStock.com / valentinrussanovЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© iStock.com / valentinrussanov
Лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В США продолжают проводить опасные медицинские эксперименты на кошках и собаках, санкционированные бывшим директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) страны Энтони Фаучи, сообщает портал Daily Caller со ссылкой на документы в распоряжении издания.
"Доктор Энтони Фаучи профинансировал проект на 3,7 миллиона долларов, чтобы отравлять щенков экспериментальными лекарствами… и этот проект всё еще жив", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не требует, чтобы препараты тестировали на собаках, однако такие эксперименты всё равно проводятся. По данным портала, эксперименты на кошках и собаках продлятся до апреля 2025 года.
По информации Daily Caller, группа американских конгрессменов направила письмо новому главе NIAID с призывом прекратить финансирование подобных опытов. Как утверждают законодатели, животным дают дозу лекарств, которая может привести к конвульсиям или смерти.
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