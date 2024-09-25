https://ria.ru/20240925/ssha-1974650160.html

В США проводят опасные эксперименты на кошках и собаках, пишут СМИ

В США проводят опасные эксперименты на кошках и собаках, пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2024

В США проводят опасные эксперименты на кошках и собаках, пишут СМИ

В США продолжают проводить опасные медицинские эксперименты на кошках и собаках, санкционированные бывшим директором Национального института аллергических и... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T16:26

2024-09-25T16:26

2024-09-25T16:26

в мире

сша

энтони фаучи

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В США продолжают проводить опасные медицинские эксперименты на кошках и собаках, санкционированные бывшим директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) страны Энтони Фаучи, сообщает портал Daily Caller со ссылкой на документы в распоряжении издания. "Доктор Энтони Фаучи профинансировал проект на 3,7 миллиона долларов, чтобы отравлять щенков экспериментальными лекарствами… и этот проект всё еще жив", - говорится в сообщении. Отмечается, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не требует, чтобы препараты тестировали на собаках, однако такие эксперименты всё равно проводятся. По данным портала, эксперименты на кошках и собаках продлятся до апреля 2025 года. По информации Daily Caller, группа американских конгрессменов направила письмо новому главе NIAID с призывом прекратить финансирование подобных опытов. Как утверждают законодатели, животным дают дозу лекарств, которая может привести к конвульсиям или смерти.

https://ria.ru/20240117/pandemiya-1921681145.html

https://ria.ru/20220526/pentagon-1790918003.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, энтони фаучи