https://ria.ru/20240925/ssha-1974650160.html
В США проводят опасные эксперименты на кошках и собаках, пишут СМИ
В США проводят опасные эксперименты на кошках и собаках, пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2024
В США проводят опасные эксперименты на кошках и собаках, пишут СМИ
В США продолжают проводить опасные медицинские эксперименты на кошках и собаках, санкционированные бывшим директором Национального института аллергических и... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:26
2024-09-25T16:26
2024-09-25T16:26
в мире
сша
энтони фаучи
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В США продолжают проводить опасные медицинские эксперименты на кошках и собаках, санкционированные бывшим директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) страны Энтони Фаучи, сообщает портал Daily Caller со ссылкой на документы в распоряжении издания. "Доктор Энтони Фаучи профинансировал проект на 3,7 миллиона долларов, чтобы отравлять щенков экспериментальными лекарствами… и этот проект всё еще жив", - говорится в сообщении. Отмечается, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не требует, чтобы препараты тестировали на собаках, однако такие эксперименты всё равно проводятся. По данным портала, эксперименты на кошках и собаках продлятся до апреля 2025 года. По информации Daily Caller, группа американских конгрессменов направила письмо новому главе NIAID с призывом прекратить финансирование подобных опытов. Как утверждают законодатели, животным дают дозу лекарств, которая может привести к конвульсиям или смерти.
https://ria.ru/20240117/pandemiya-1921681145.html
https://ria.ru/20220526/pentagon-1790918003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, энтони фаучи
В мире, США, Энтони Фаучи
В США проводят опасные эксперименты на кошках и собаках, пишут СМИ
Daily Caller: в США продолжаются опасные эксперименты на кошках и собаках
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
В США продолжают проводить опасные медицинские эксперименты на кошках и собаках, санкционированные бывшим директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) страны Энтони Фаучи, сообщает портал Daily Caller
со ссылкой на документы в распоряжении издания.
"Доктор Энтони Фаучи профинансировал проект на 3,7 миллиона долларов, чтобы отравлять щенков экспериментальными лекарствами… и этот проект всё еще жив", - говорится в сообщении.
Отмечается, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не требует, чтобы препараты тестировали на собаках, однако такие эксперименты всё равно проводятся. По данным портала, эксперименты на кошках и собаках продлятся до апреля 2025 года.
По информации Daily Caller, группа американских конгрессменов направила письмо новому главе NIAID с призывом прекратить финансирование подобных опытов. Как утверждают законодатели, животным дают дозу лекарств, которая может привести к конвульсиям или смерти.