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СМИ сообщили о захвате автобуса в Лос-Анджелесе
СМИ сообщили о захвате автобуса в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 25.09.2024
СМИ сообщили о захвате автобуса в Лос-Анджелесе
В Лос-Анджелесе, предположительно, захвачен пассажирский автобус с заложниками, пишет Newsweek. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T13:13
2024-09-25T13:13
2024-09-25T13:51
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Лос-Анджелесе, предположительно, захвачен пассажирский автобус с заложниками, пишет Newsweek."Автобус в Лос-Анджелесе окружен правоохранителями из полицейского управления <...> на фоне сообщений об инциденте ранним утром в среду. В сообщениях в интернете утверждается, что автобус был захвачен и в нем могут находиться заложники", — говорится в публикации.На видео и фото с места события видно автобус, напротив которого стоят машины полиции, также можно увидеть вооруженных спецназовцев.
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лос-анджелес, в мире, сша
Лос-Анджелес, В мире, США
СМИ сообщили о захвате автобуса в Лос-Анджелесе
Newsweek: в захваченном автобусе в Лос-Анджелесе могут быть заложники