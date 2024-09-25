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СМИ сообщили о захвате автобуса в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 25.09.2024
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13:13 25.09.2024 (обновлено: 13:51 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/ssha-1974586878.html
СМИ сообщили о захвате автобуса в Лос-Анджелесе
СМИ сообщили о захвате автобуса в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 25.09.2024
СМИ сообщили о захвате автобуса в Лос-Анджелесе
В Лос-Анджелесе, предположительно, захвачен пассажирский автобус с заложниками, пишет Newsweek. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T13:13
2024-09-25T13:51
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Лос-Анджелесе, предположительно, захвачен пассажирский автобус с заложниками, пишет Newsweek."Автобус в Лос-Анджелесе окружен правоохранителями из полицейского управления &lt;...&gt; на фоне сообщений об инциденте ранним утром в среду. В сообщениях в интернете утверждается, что автобус был захвачен и в нем могут находиться заложники", — говорится в публикации.На видео и фото с места события видно автобус, напротив которого стоят машины полиции, также можно увидеть вооруженных спецназовцев.
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лос-анджелес, в мире, сша
Лос-Анджелес, В мире, США
СМИ сообщили о захвате автобуса в Лос-Анджелесе

Newsweek: в захваченном автобусе в Лос-Анджелесе могут быть заложники

© Фото : соцсетиЗахваченный автобус в американском Лос-Анджелесе
Захваченный автобус в американском Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : соцсети
Захваченный автобус в американском Лос-Анджелесе
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Лос-Анджелесе, предположительно, захвачен пассажирский автобус с заложниками, пишет Newsweek.
"Автобус в Лос-Анджелесе окружен правоохранителями из полицейского управления <...> на фоне сообщений об инциденте ранним утром в среду. В сообщениях в интернете утверждается, что автобус был захвачен и в нем могут находиться заложники", — говорится в публикации.
На видео и фото с места события видно автобус, напротив которого стоят машины полиции, также можно увидеть вооруженных спецназовцев.
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