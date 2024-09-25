https://ria.ru/20240925/ssha-1974586878.html

СМИ сообщили о захвате автобуса в Лос-Анджелесе

СМИ сообщили о захвате автобуса в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 25.09.2024

СМИ сообщили о захвате автобуса в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе, предположительно, захвачен пассажирский автобус с заложниками, пишет Newsweek. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T13:13

2024-09-25T13:13

2024-09-25T13:51

лос-анджелес

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974591935_0:148:681:531_1920x0_80_0_0_b6a108d2ed39b7c27429ee317c0e7715.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Лос-Анджелесе, предположительно, захвачен пассажирский автобус с заложниками, пишет Newsweek."Автобус в Лос-Анджелесе окружен правоохранителями из полицейского управления <...> на фоне сообщений об инциденте ранним утром в среду. В сообщениях в интернете утверждается, что автобус был захвачен и в нем могут находиться заложники", — говорится в публикации.На видео и фото с места события видно автобус, напротив которого стоят машины полиции, также можно увидеть вооруженных спецназовцев.

https://ria.ru/20240113/zakhvat-1921084856.html

лос-анджелес

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лос-анджелес, в мире, сша