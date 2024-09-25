https://ria.ru/20240925/ssha-1974541845.html

Нетаньяху посетит США для выступления на ГА ООН

Нетаньяху посетит США для выступления на ГА ООН - РИА Новости, 25.09.2024

Нетаньяху посетит США для выступления на ГА ООН

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетит США с 26 по 28 сентября для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, поездка состоится, несмотря на... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T09:50

2024-09-25T09:50

2024-09-25T09:50

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оон

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетит США с 26 по 28 сентября для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, поездка состоится, несмотря на эскалацию конфликта с ливанским движением "Хезболлах", сообщила в среду канцелярия израильского премьера. "Премьер-министр Нетаньяху отправится на выступление в ООН завтра (четверг), а не сегодня вечером, и вернется на исходе субботы. В течение дня премьер-министр проведет консультации с представителями системы безопасности для обсуждения продолжения ударов по Ливану", - говорится в сообщении. Визит израильского премьера в Нью-Йорк был сокращен на два дня из-за эскалации конфликта. 10 сентября в Нью-Йорке стартовала 79-сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня – событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240925/vizy-1974520400.html

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нью-йорк (город)

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