https://ria.ru/20240925/spetsoperatsiya-1974565243.html

Сербский снайпер рассказал о притоке добровольцев на СВО

Сербский снайпер рассказал о притоке добровольцев на СВО - РИА Новости, 25.09.2024

Сербский снайпер рассказал о притоке добровольцев на СВО

Сербский снайпер Деян Берич, известный под позывным "Деки", рассказал РИА Новости, что все больше добровольцев из балканских стран приезжают в Россию для... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T11:41

2024-09-25T11:41

2024-09-25T11:41

специальная военная операция на украине

балканы

донецкая народная республика

россия

владимир путин

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 25 сен - РИА Новости. Сербский снайпер Деян Берич, известный под позывным "Деки", рассказал РИА Новости, что все больше добровольцев из балканских стран приезжают в Россию для участия в спецоперации. "Все больше и больше добровольцев приезжают (на СВО – ред.) с Балкан. Вот реально их достаточно много… Если раньше их были единицы, сейчас люди приезжают достаточно (много – ред.). Я не могу говорить, сколько есть, но приезжают постоянно. Вот это очень важно", - сказал "Деки". Собеседник отметил, что информационную повестку на Балканах в значительной степени формируют западные медиа, а реальную картину происходящего удается доносить только через социальные сети и телеграм-каналы – и "правильная информация, вовремя сказанная и правильно сказанная", способствует притоку добровольцев. "В Сербии, к сожалению, на Балканах новости - это CNN, BBC, украинские новости... Балканы - это очень серьезная такая пороховая бочка. И она может взорваться в любом направлении. Нам нужно, чтобы Балканы оставались как есть - союзником России", - заметил Берич. Его визит в Херсонскую область был организован Народным фронтом. В рамках мероприятия делегация посетила новый корпус Херсонского технического университета, пообщалась со студентами вуза, провела награждение активистов нагрудными знаками "Все для Победы". Деян Берич присоединился к вооружённым формированиям самопровозглашённой ДНР в 2014 году, став одним из первых иностранных добровольцев, принявших участие в боевых действиях в ДНР на стороне повстанцев. Позже снайперу было присвоено воинское звание майор. Был награжден медалью "За возвращение Крыма". В декабре 2023 года вошел в состав команды поддержки Владимира Путина на президентских выборах 2024 года.

https://ria.ru/20240424/dobrovolets-1942000188.html

https://ria.ru/20240719/dobrovolets-1960612653.html

балканы

донецкая народная республика

россия

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Сербский снайпер: отношение на Балканах к СВО меняется в лучшую сторону Отношение на Балканах к российской спецоперации меняется в лучшую сторону, что заметно по количеству приезжающих в Россию добровольцев, рассказал РИА Новости сербский снайпер Деян Берич, известный под позывным "Деки" 2024-09-25T11:41 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

балканы, донецкая народная республика, россия, владимир путин, безопасность