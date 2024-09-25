Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по городу Южное Одесской области - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:28 25.09.2024 (обновлено: 09:17 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/spetsoperatsiya-1974525060.html
Подполье сообщило об ударе по городу Южное Одесской области
Подполье сообщило об ударе по городу Южное Одесской области - РИА Новости, 25.09.2024
Подполье сообщило об ударе по городу Южное Одесской области
Российские военные ночью нанесли удар в районе украинского города Южное в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T06:28
2024-09-25T09:17
специальная военная операция на украине
одесская область
одесса
харьков
сергей лебедев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949621792_0:0:1733:975_1920x0_80_0_0_102c12e16bfd8b22426d6b343bea843a.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские военные ночью нанесли удар в районе украинского города Южное в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.&quot;Прилет был в Южное. &lt;...&gt; Может, в порт, а может, в нефтебазу, а еще, может, по той самой располаге (место дислокации. — Прим. ред.), где британцы учат бандеровцев водными дронами пользоваться&quot;, — заявил он.В 22:50, по данным собеседника агентства, нанесли удар по Одессе. Лебедев также упомянул ночные прилеты по Харькову и пригородам — по его словам, ударов было как минимум восемь, последний из них произошел ближе к утру."Последний прилет — минут десять назад", — заключил координатор подполья.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240923/port-1974305680.html
одесская область
одесса
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949621792_397:0:1733:1002_1920x0_80_0_0_e4036402e84e94d0cc2308a4a499db46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесская область, одесса, харьков, сергей лебедев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Одесса, Харьков, Сергей Лебедев, В мире
Подполье сообщило об ударе по городу Южное Одесской области

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили в районе города Южное Одесской области

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРакетный комплекс
Ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Ракетный комплекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские военные ночью нанесли удар в районе украинского города Южное в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"Прилет был в Южное. <...> Может, в порт, а может, в нефтебазу, а еще, может, по той самой располаге (место дислокации. — Прим. ред.), где британцы учат бандеровцев водными дронами пользоваться", — заявил он.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В 22:50, по данным собеседника агентства, нанесли удар по Одессе. Лебедев также упомянул ночные прилеты по Харькову и пригородам — по его словам, ударов было как минимум восемь, последний из них произошел ближе к утру.
"Последний прилет — минут десять назад", — заключил координатор подполья.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Подполье сообщило о судне в порту Одессы, где может быть вооружение
23 сентября, 19:39
 
Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьОдессаХарьковСергей ЛебедевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала