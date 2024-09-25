https://ria.ru/20240925/spetsoperatsiya-1974525060.html

Подполье сообщило об ударе по городу Южное Одесской области

Подполье сообщило об ударе по городу Южное Одесской области - РИА Новости, 25.09.2024

Подполье сообщило об ударе по городу Южное Одесской области

Российские военные ночью нанесли удар в районе украинского города Южное в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T06:28

2024-09-25T06:28

2024-09-25T09:17

специальная военная операция на украине

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сергей лебедев

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские военные ночью нанесли удар в районе украинского города Южное в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилет был в Южное. <...> Может, в порт, а может, в нефтебазу, а еще, может, по той самой располаге (место дислокации. — Прим. ред.), где британцы учат бандеровцев водными дронами пользоваться", — заявил он.В 22:50, по данным собеседника агентства, нанесли удар по Одессе. Лебедев также упомянул ночные прилеты по Харькову и пригородам — по его словам, ударов было как минимум восемь, последний из них произошел ближе к утру."Последний прилет — минут десять назад", — заключил координатор подполья.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240923/port-1974305680.html

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одесса

харьков

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