https://ria.ru/20240925/sovfed-1974688236.html

Совфед РФ поддержал развитие транспортной инфраструктуры Алтайского края

Совфед РФ поддержал развитие транспортной инфраструктуры Алтайского края - РИА Новости, 25.09.2024

Совфед РФ поддержал развитие транспортной инфраструктуры Алтайского края

Комитет Совета Федерации по экономической политике поддержал проекты развития транспортной инфраструктуры Алтайского края, которые напрямую связаны с еще одной... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T18:33

2024-09-25T18:33

2024-09-25T18:33

алтайский край

алтайский край

россия

барнаул

виктор томенко

наталья кувшинова

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по экономической политике поддержал проекты развития транспортной инфраструктуры Алтайского края, которые напрямую связаны с еще одной значимой отраслью экономики региона – туристической, сообщает корреспондент РИА Новости.Обсуждение проектов развития региона прошло в рамках Дней Алтайского края в Совете Федерации РФ."Мы участвуем в решении вопросов, которые стоят не только перед краем, но и в целом перед страной. Это обеспечение безопасности, в том числе продовольственной, поддержание обороноспособности, развитие внутреннего туризма, транспортной инфраструктуры, решение вопросов импортозамещения, выхода на новые рынки", – отметил в своем выступлении во время "Часа субъекта" в Совете Федерации губернатор края Виктор Томенко.Для успешной реализации ряда масштабных проектов региону крайне важна поддержка верхней палаты парламента России, подчеркнул Томенко.Ранее, на заседании Комитета СФ по экономической политике, Алтайский край попросил поддержки сенаторов в реализации двух масштабных транспортных инфраструктурных проектов. Один из них – продолжение реконструкции объездной автодороги в обход города Барнаула (в частности, строительство развязки на пересечении с улицей Власихинской), второй связан с завершением реконструкции автомобильной дороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь".В итоге комитет рекомендовал министерству транспорта РФ рассмотреть вопрос о включении в госпрограмму "Развитие транспортной системы" мероприятий по реконструкции автомобильных дорог в Алтайском крае.Сенатор от региона Наталья Кувшинова – член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству – позже прокомментировала результаты диалога в общении с представителями СМИ:"Мы понимаем, как важна дорожная инфраструктура для развития самых разных сфер экономики региона, включая туристическое направление. Туризм – это один из локомотивов роста экономики Алтайского края. И здесь пересекаются сразу несколько направлений. С одной стороны, это подведение необходимой инфраструктуры, и мы пониманием, что это, в первую очередь, дорожная инфраструктура. С другой, создание качественных, безопасных, комфортных и доступных средств размещения. И здесь перспектива реализации новых проектов составляет порядка четырех тысяч новых мест для туристов. Это, наряду с городом-курортом Белокуриха, который известен уже многие десятилетия, создание новых территорий. В частности, речь об особой экономической зоне "Бирюзовой Катунь", которая определена как наиболее эффективная среди существующих в России", – рассказала Кувшинова.Она отметила, что туризм – полноценная отрасль экономики, которая создает в регионе тысячи новых рабочих мест как непосредственно в сфере туризма, так и в смежных областях.

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алтайский край, россия, барнаул, виктор томенко, наталья кувшинова, совет федерации рф