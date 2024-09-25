https://ria.ru/20240925/sovfed-1974562854.html
Матвиенко рассказала о новых сенаторах
Матвиенко рассказала о новых сенаторах - РИА Новости, 25.09.2024
Матвиенко рассказала о новых сенаторах
По итогам выборов 12 сенаторов переподтвердили свои полномочия, а 14 сенаторов пришли в СФ впервые, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:51
2024-09-25T11:51
2024-09-25T13:35
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. По итогам выборов 12 сенаторов переподтвердили свои полномочия, а 14 сенаторов пришли в СФ впервые, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "По итогам выборов 12 сенаторов переподтвердили свои полномочия. На сегодня наша палата пополнилась 14 новыми сенаторами", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания. Матвиенко отметила, что впервые среди сенаторов – участники СВО. "Считаю, что это один из важных шагов по патриотическому обновлению России, о котором не раз говорил президент", - резюмировала политик. Среди приоритетов палаты на осеннюю сессию председатель СФ назвала работу над федеральным бюджетом на 2025-2027 годы. Кроме того, по словам политика, на осень запланированы парламентские слушания об обновлении Стратегии пространственного развития РФ."На октябрь намечено участие сенаторов в работе восьмого межпарламентского форума "Россия - Таджикистан". В ноябре состоится очередное заседание Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ", - продолжила она.Как отметила Матвиенко, с осенней сессии в Совете Федерации также впервые пройдут стажировку участники президентской программы "Время героев" - положение об этом
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политика, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, снг
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, СНГ
Матвиенко рассказала о новых сенаторах
Матвиенко: 12 сенаторов переподтвердили свои полномочия, 14 пришли впервые
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. По итогам выборов 12 сенаторов переподтвердили свои полномочия, а 14 сенаторов пришли в СФ впервые, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"По итогам выборов 12 сенаторов переподтвердили свои полномочия. На сегодня наша палата пополнилась 14 новыми сенаторами", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания.
Матвиенко отметила, что впервые среди сенаторов – участники СВО.
"Считаю, что это один из важных шагов по патриотическому обновлению России
, о котором не раз говорил президент", - резюмировала политик.
Среди приоритетов палаты на осеннюю сессию председатель СФ назвала работу над федеральным бюджетом на 2025-2027 годы. Кроме того, по словам политика, на осень запланированы парламентские слушания об обновлении Стратегии пространственного развития РФ.
"На октябрь намечено участие сенаторов в работе восьмого межпарламентского форума "Россия - Таджикистан". В ноябре состоится очередное заседание Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ
", - продолжила она.
Как отметила Матвиенко, с осенней сессии в Совете Федерации также впервые пройдут стажировку участники президентской программы "Время героев" - положение об этом