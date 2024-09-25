https://ria.ru/20240925/sovfed-1974562854.html

Матвиенко рассказала о новых сенаторах

Матвиенко рассказала о новых сенаторах - РИА Новости, 25.09.2024

Матвиенко рассказала о новых сенаторах

По итогам выборов 12 сенаторов переподтвердили свои полномочия, а 14 сенаторов пришли в СФ впервые, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T11:51

2024-09-25T11:51

2024-09-25T13:35

политика

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

снг

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. По итогам выборов 12 сенаторов переподтвердили свои полномочия, а 14 сенаторов пришли в СФ впервые, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "По итогам выборов 12 сенаторов переподтвердили свои полномочия. На сегодня наша палата пополнилась 14 новыми сенаторами", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания. Матвиенко отметила, что впервые среди сенаторов – участники СВО. "Считаю, что это один из важных шагов по патриотическому обновлению России, о котором не раз говорил президент", - резюмировала политик. Среди приоритетов палаты на осеннюю сессию председатель СФ назвала работу над федеральным бюджетом на 2025-2027 годы. Кроме того, по словам политика, на осень запланированы парламентские слушания об обновлении Стратегии пространственного развития РФ."На октябрь намечено участие сенаторов в работе восьмого межпарламентского форума "Россия - Таджикистан". В ноябре состоится очередное заседание Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ", - продолжила она.Как отметила Матвиенко, с осенней сессии в Совете Федерации также впервые пройдут стажировку участники президентской программы "Время героев" - положение об этом

https://ria.ru/20240925/sovfed-1974555496.html

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политика, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, снг