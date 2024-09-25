https://ria.ru/20240925/sovfed-1974555496.html

Володин поздравил Матвиенко с переизбранием спикером Совфеда

Володин поздравил Матвиенко с переизбранием спикером Совфеда - РИА Новости, 25.09.2024

Володин поздравил Матвиенко с переизбранием спикером Совфеда

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Валентину Матвиенко с переизбранием на пост председателя Совфеда и отметил ее большой вклад в развитие... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T11:07

2024-09-25T11:07

2024-09-25T11:07

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Валентину Матвиенко с переизбранием на пост председателя Совфеда и отметил ее большой вклад в развитие законодательства и парламентаризма в России, сообщается на сайте Госдумы.Совфед на пленарном заседании в среду единогласно избрал Валентину Матвиенко председателем верхней палаты парламента."Поздравляю Вас с избранием председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Открытый и неравнодушный человек, опытный политический и государственный деятель, Вы пользуетесь заслуженным авторитетом и уважением. Вносите большой вклад в развитие законодательства и парламентаризма в России", - сказал Володин, слова которого приводятся в публикации.Спикер Госдумы отметил, что Матвиенко делает все для повышения качества жизни граждан России, последовательно отстаивая их интересы, а также пожелал ей дальнейших успехов на ответственном посту и всего самого доброго.

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политика, россия, совет федерации рф, госдума рф