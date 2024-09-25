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Володин поздравил Матвиенко с переизбранием спикером Совфеда - РИА Новости, 25.09.2024
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11:07 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/sovfed-1974555496.html
Володин поздравил Матвиенко с переизбранием спикером Совфеда
Володин поздравил Матвиенко с переизбранием спикером Совфеда - РИА Новости, 25.09.2024
Володин поздравил Матвиенко с переизбранием спикером Совфеда
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Валентину Матвиенко с переизбранием на пост председателя Совфеда и отметил ее большой вклад в развитие... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:07
2024-09-25T11:07
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Валентину Матвиенко с переизбранием на пост председателя Совфеда и отметил ее большой вклад в развитие законодательства и парламентаризма в России, сообщается на сайте Госдумы.Совфед на пленарном заседании в среду единогласно избрал Валентину Матвиенко председателем верхней палаты парламента."Поздравляю Вас с избранием председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Открытый и неравнодушный человек, опытный политический и государственный деятель, Вы пользуетесь заслуженным авторитетом и уважением. Вносите большой вклад в развитие законодательства и парламентаризма в России", - сказал Володин, слова которого приводятся в публикации.Спикер Госдумы отметил, что Матвиенко делает все для повышения качества жизни граждан России, последовательно отстаивая их интересы, а также пожелал ей дальнейших успехов на ответственном посту и всего самого доброго.
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политика, россия, совет федерации рф, госдума рф
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Володин поздравил Матвиенко с переизбранием спикером Совфеда

Володин поздравил Матвиенко с переизбранием спикером Совфеда, отметив ее вклад

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Валентину Матвиенко с переизбранием на пост председателя Совфеда и отметил ее большой вклад в развитие законодательства и парламентаризма в России, сообщается на сайте Госдумы.
Совфед на пленарном заседании в среду единогласно избрал Валентину Матвиенко председателем верхней палаты парламента.
"Поздравляю Вас с избранием председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Открытый и неравнодушный человек, опытный политический и государственный деятель, Вы пользуетесь заслуженным авторитетом и уважением. Вносите большой вклад в развитие законодательства и парламентаризма в России", - сказал Володин, слова которого приводятся в публикации.
Спикер Госдумы отметил, что Матвиенко делает все для повышения качества жизни граждан России, последовательно отстаивая их интересы, а также пожелал ей дальнейших успехов на ответственном посту и всего самого доброго.
Заключительное пленарное заседание четвертого Евразийского женского форума в Таврическом дворце - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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