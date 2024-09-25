https://ria.ru/20240925/sovfed-1974545904.html

Кандидатуру Матвиенко предложили на пост спикера Совета Федерации России

Кандидатуру Матвиенко предложили на пост спикера Совета Федерации России - РИА Новости, 25.09.2024

Кандидатуру Матвиенко предложили на пост спикера Совета Федерации России

Сенаторы на пленарном заседании выдвинули кандидатуру спикера Совфеда Валентины Матвиенко на новый срок. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T10:13

2024-09-25T10:13

2024-09-25T10:13

политика

валентина матвиенко

совет федерации рф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Сенаторы на пленарном заседании выдвинули кандидатуру спикера Совфеда Валентины Матвиенко на новый срок. Она возглавляет Совет Федерации с 2011 года. Голосование пройдет в ходе заседания. Ранее Матвиенко говорила, что готова вновь возглавить верхнюю палату парламента после региональных выборов в сентябре, если ее делегируют в качестве сенатора и выдвинут на этот пост. Спикер отметила, что дорожит доверием сенаторов, и если они предложат и поддержат ее кандидатуру, она будет продолжать работу, не снижая темпов.

https://ria.ru/20240920/matvienko-1973736470.html

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политика, валентина матвиенко, совет федерации рф, выборы в россии — 2024