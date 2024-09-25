https://ria.ru/20240925/sovfed-1974545904.html
Кандидатуру Матвиенко предложили на пост спикера Совета Федерации России
Кандидатуру Матвиенко предложили на пост спикера Совета Федерации России - РИА Новости, 25.09.2024
Кандидатуру Матвиенко предложили на пост спикера Совета Федерации России
Сенаторы на пленарном заседании выдвинули кандидатуру спикера Совфеда Валентины Матвиенко на новый срок. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:13
2024-09-25T10:13
2024-09-25T10:13
политика
валентина матвиенко
совет федерации рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Сенаторы на пленарном заседании выдвинули кандидатуру спикера Совфеда Валентины Матвиенко на новый срок. Она возглавляет Совет Федерации с 2011 года. Голосование пройдет в ходе заседания. Ранее Матвиенко говорила, что готова вновь возглавить верхнюю палату парламента после региональных выборов в сентябре, если ее делегируют в качестве сенатора и выдвинут на этот пост. Спикер отметила, что дорожит доверием сенаторов, и если они предложат и поддержат ее кандидатуру, она будет продолжать работу, не снижая темпов.
https://ria.ru/20240920/matvienko-1973736470.html
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политика, валентина матвиенко, совет федерации рф, выборы в россии — 2024
Политика, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Выборы в России — 2024
Кандидатуру Матвиенко предложили на пост спикера Совета Федерации России
Сенаторы выдвинули Матвиенко на пост спикера Совфеда на новый срок
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Сенаторы на пленарном заседании выдвинули кандидатуру спикера Совфеда Валентины Матвиенко на новый срок.
Она возглавляет Совет Федерации с 2011 года.
Голосование пройдет в ходе заседания.
Ранее Матвиенко говорила, что готова вновь возглавить верхнюю палату парламента после региональных выборов в сентябре, если ее делегируют в качестве сенатора и выдвинут на этот пост. Спикер отметила, что дорожит доверием сенаторов, и если они предложат и поддержат ее кандидатуру, она будет продолжать работу, не снижая темпов.