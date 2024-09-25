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У бывшего заммэра Сочи и у главы Хостинского района проходят обыски - РИА Новости, 25.09.2024
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10:58 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/sochi-1974555322.html
У бывшего заммэра Сочи и у главы Хостинского района проходят обыски
У бывшего заммэра Сочи и у главы Хостинского района проходят обыски - РИА Новости, 25.09.2024
У бывшего заммэра Сочи и у главы Хостинского района проходят обыски
Обыски проходят у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина, а также у бывшего заместителя мэра курорта Олега Бурлева, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:58
2024-09-25T10:58
сочи
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Обыски проходят у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина, а также у бывшего заместителя мэра курорта Олега Бурлева, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Олег Бурлев был заместителем мэра Сочи Алексея Копайгородского, а после его отставки какое-то время исполнял обязанности главы. Однако, как сообщали РИА Новости в администрации города в августе, Бурлев уволился из мэрии по собственному желанию. Савин вступил в должность главы Хостинского района Сочи в 2020 году. "Это правда", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли проводятся обыски у Бурлева и Савина. Ранее осведомленные источники сообщили РИА Новости, что в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского проводятся следственные действия. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку он ушел в мае в связи с переходом на новое место работы.
https://ria.ru/20240912/mer-1972265175.html
https://ria.ru/20240812/burlev--1965814032.html
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сочи, краснодарский край, происшествия
Сочи, Краснодарский край, Происшествия
У бывшего заммэра Сочи и у главы Хостинского района проходят обыски

У главы Хостинского района Сочи Савина и экс-заммэра Бурлева проходят обыски

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Обыски проходят у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина, а также у бывшего заместителя мэра курорта Олега Бурлева, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Олег Бурлев был заместителем мэра Сочи Алексея Копайгородского, а после его отставки какое-то время исполнял обязанности главы. Однако, как сообщали РИА Новости в администрации города в августе, Бурлев уволился из мэрии по собственному желанию. Савин вступил в должность главы Хостинского района Сочи в 2020 году.
Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Экс-мэр Сочи участвует в СВО в добровольческом отряде, сообщил источник
12 сентября, 12:35
"Это правда", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли проводятся обыски у Бурлева и Савина.
Ранее осведомленные источники сообщили РИА Новости, что в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского проводятся следственные действия.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку он ушел в мае в связи с переходом на новое место работы.
Олег Бурлев - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Замглавы Сочи Олег Бурлев уволился из мэрии по собственному желанию
12 августа, 22:12
 
СочиКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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