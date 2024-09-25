https://ria.ru/20240925/sochi-1974555322.html

У бывшего заммэра Сочи и у главы Хостинского района проходят обыски

У бывшего заммэра Сочи и у главы Хостинского района проходят обыски - РИА Новости, 25.09.2024

У бывшего заммэра Сочи и у главы Хостинского района проходят обыски

Обыски проходят у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина, а также у бывшего заместителя мэра курорта Олега Бурлева, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T10:58

2024-09-25T10:58

2024-09-25T10:58

сочи

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Обыски проходят у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина, а также у бывшего заместителя мэра курорта Олега Бурлева, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Олег Бурлев был заместителем мэра Сочи Алексея Копайгородского, а после его отставки какое-то время исполнял обязанности главы. Однако, как сообщали РИА Новости в администрации города в августе, Бурлев уволился из мэрии по собственному желанию. Савин вступил в должность главы Хостинского района Сочи в 2020 году. "Это правда", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли проводятся обыски у Бурлева и Савина. Ранее осведомленные источники сообщили РИА Новости, что в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского проводятся следственные действия. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку он ушел в мае в связи с переходом на новое место работы.

https://ria.ru/20240912/mer-1972265175.html

https://ria.ru/20240812/burlev--1965814032.html

сочи

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сочи, краснодарский край, происшествия